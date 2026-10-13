தெலுங்கு கங்கை திட்டத்துக்கான 50 ஆண்டுகால போராட்டம் - கிருஷ்ணா நீருக்காக முதல்வர் விஜய் வைத்துள்ள உத்திகள் என்ன?
1976-ஆம் ஆண்டு பிரதமர் இந்திரா காந்தி வெளியிட்ட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, 1977-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு - ஆந்திர மாநிலங்களுக்கு இடையே நீர் பங்கீடு தொடர்பான ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
Published : October 13, 2026 at 12:14 PM IST
-By எஸ். உசேன்
சென்னை: கிருஷ்ணா நதிநீருக்காக 50 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு போராடி வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் இன்றைய ஆந்திரப் பயணத்தின் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாகக் காணலாம்.
சென்னையின் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காகக் கிருஷ்ணா நதிநீரைக் கொண்டுவரும் முயற்சி சுமார் 50 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. 1976-ஆம் ஆண்டு பிரதமர் இந்திரா காந்தி வெளியிட்ட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, 1977-ஆம் ஆண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே நீர் பங்கீடு தொடர்பான ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, 1983-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்த எம்.ஜி. ராமச்சந்திரனும், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சராக இருந்த என்.டி. ராமராவும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். இதன்படி, ஆண்டுக்கு 12 டி.எம்.சி. தண்ணீர் தமிழ்நாடு எல்லையை வந்தடைய வேண்டும்.
ஆனால், ஒப்பந்தத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு முழுமையாகக் கிடைப்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல்கள் இருந்து வருகின்றன. இதற்காகப் பல்வேறு காலகட்டங்களில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள், ஆந்திர அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், கடிதங்கள் எழுதியும் கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தற்போது, சென்னைக்கான கிருஷ்ணா நதி நீர்வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (அக்டோபர் 13) ஆந்திரப் பிரதேசம் சென்று அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவைச் சந்தித்துப் பேசவுள்ளார். இந்தப் பயணத்தின் பின்னணியில், கிருஷ்ணா நதிநீர்த் திட்டத்தின் வரலாறும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
1976–1983 திட்டம் உருவானது எப்படி?
அந்த வகையில், சென்னையின் குடிநீர்த் தேவைக்காகக் கிருஷ்ணா நதிநீரைப் பயன்படுத்தும் திட்டத்துக்கு 1976 பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதி அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டார். இதைத் தொடர்ந்து, கிருஷ்ணா நதிநீரைப் பயன்படுத்தும் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, அப்போதைய ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, 1977-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்த மூன்று மாநிலங்களும் சென்னையின் குடிநீர்த் தேவைக்காக ஆண்டுக்கு தலா 5 டி.எம்.சி. தண்ணீர் வழங்க ஒப்புக்கொண்டன. இதன்படி, மொத்தம் 15 டி.எம்.சி. தண்ணீர் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, கிருஷ்ணா நதி நீரானது ஸ்ரீசைலம் நீர்த்தேக்கம், சோமசீலா நீர்த்தேக்கம், கண்டலேறு நீர்த்தேக்கம் வழியாக பயணித்து தெலுங்கு கங்கை கால்வாய் அடைகிறது.
அங்கிருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் வழியாகத் தமிழ்நாட்டிற்குள் வரும் நீர், பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை அடைகிறது. அதன் மூலம் சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மொத்தம் 15 டி.எம்.சி. தண்ணீர் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், பின்னர், நீரைக் கொண்டுவரும் கால்வாய்களில் ஏற்படும் கசிவு, ஆவியாதல் உள்ளிட்ட இழப்புகளைக் கணக்கில் கொண்டு, தமிழ்நாடு எல்லையில் ஆண்டுக்கு 12 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கிடைக்கும் வகையில் திட்டம் வரையறுக்கப்பட்டது.
இதனைச் செயல்படுத்துவதற்கான முக்கிய ஒப்பந்தம் 1983 ஏப்ரல் 18-ஆம் தேதி அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரனுக்கும், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சரான என்.டி. ராமராவுக்கும் இடையே கையெழுத்தானது. இதுவே தெலுங்கு கங்கைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான முக்கிய அடித்தளமாக அமைந்தது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஸ்ரீசைலம் நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து சோமசீலா, கண்டலேறு நீர்த்தேக்கங்கள் வழியாகத் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் கொண்டுவருவதற்கான கால்வாய் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
1996 ஆம் ஆண்டு கருணாநிதி ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த தண்ணீர் :
இதனைத் தொடர்ந்து, ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், 1996-ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு கங்கைத் திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு எல்லைக்கு நீர் வந்தடைந்தது. அப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதியும், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சராக இருந்த சந்திரபாபு நாயுடுவும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர்.
1996 செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி, ஆந்திரப் பிரதேசம் - தமிழ்நாடு எல்லையில் கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. எனினும், கால்வாய் முறையாக பராமரிக்கப்படாத காரணத்தினால் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் நீர் திறப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம், நீண்டகாலமாகத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த கிருஷ்ணா நதிநீரைக் கொண்டுவரும் முயற்சி நடைமுறைக்கு வந்தது. இருப்பினும், கால்வாய் வழியாக ஏற்படும் நீர் இழப்புகள் மற்றும் பராமரிப்புச் சிக்கல்கள் தொடர்ந்தன.
2002–2004 கால்வாயைச் சீரமைத்த சத்ய சாய் பாபா:
இந்நிலையில், தெலுங்கு கங்கைத் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் கொண்டுவருவதில் கால்வாய்களின் நிலை முக்கியப் பிரச்சினையாக இருந்தது. இதனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்குத் தண்ணீர் கிடைப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. இந்த நிலையில், 2002-ஆம் ஆண்டு ஆன்மீகத் தலைவர் சத்ய சாய் பாபா, கால்வாயைச் சீரமைத்து அதன் கரைகளைப் பலப்படுத்துவதற்கான பணிகளில் பங்களிக்க முன்வந்தார். இதையடுத்து, கால்வாய் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்தப் பணிகள் 2004-ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, கிருஷ்ணா நதிநீர் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தை வந்தடைந்தது. சத்ய சாய் பாபாவின் பங்களிப்புடன் சீரமைக்கப்பட்ட நீர்வழிக் கட்டமைப்பு சாய் கங்கா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கால்வாய் சீரமைக்கப்பட்ட பிறகும், ஒப்பந்தப்படி ஆண்டுக்கு 12 டி.எம்.சி. தண்ணீர் முழுமையாகக் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படவில்லை.
2004-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழ்நாடு முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா, கிருஷ்ணா நதி நீரை திறக்க கோரி அப்போதைய ஆந்திர மாநில முதலமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தார். இதேபோல் 2005-ஆம் ஆண்டு சென்னை நகரின் குடிநீர்த் தேவைக்காக கிருஷ்ணா நீரை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அப்போதைய ஆந்திர முதல்வர் ராஜசேகர் ரெட்டிக்கு, அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடிதம் மூலம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
2017ஆம் ஆண்டுசென்னையின் குடிநீர்த் தேவைக்காக ஓ. பன்னீர்செல்வம் கடிதம்
இதையடுத்து, 2016-ஆம் ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை குறைவாகப் பெய்ததால், சென்னையின் நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு குறைந்தது. இதையடுத்து, 2017 ஜனவரி 7-ஆம் தேதி அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்குக் கடிதம் எழுதினார்.
அதில், சென்னையின் குடிநீர்த் தேவையைக் கருத்தில்கொண்டு கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து ஒப்பந்தப்படி தண்ணீரை உடனடியாகத் திறந்துவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். 2016 அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் தமிழ்நாடு எல்லைக்கு 0.99 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டுமே கிடைத்திருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 12-ஆம் தேதி ஓ.பன்னீர்செல்வம் விஜயவாடா சென்று சந்திரபாபு நாயுடுவை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்த நடவடிக்கை, சென்னையில் குடிநீர்ப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் நேரங்களில் ஒப்பந்தப்படி தண்ணீரைப் பெறுவதற்குத் தமிழ்நாடு அரசு நேரடியாகத் தலையிட வேண்டிய நிலையை எடுத்துக்காட்டியது.
2019-ஆம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் கோரிக்கைக்கு நீர் திறக்க ஒப்புதல்
தொடர்ந்து, 2019-ஆம் ஆண்டு சென்னையில் கடுமையான குடிநீர்ப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டபோது, அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆந்திரப் பிரதேச அரசிடம் கிருஷ்ணா நதிநீரைத் திறந்துவிடக் கோரிக்கை வைத்தார். இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டின் சார்பில் அப்போதைய அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, டி. ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் ஒய்.எஸ். ஜெகன் மோகன் ரெட்டியை விஜயவாடாவில் சந்தித்தனர்.
அப்போது, சென்னையின் குடிநீர்த் தேவையை விளக்கி உடனடியாகத் தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு வலியுறுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னைக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட ஆந்திர அரசு ஒப்புக்கொண்டது. இந்த நடவடிக்கையை எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்று, ஆந்திர முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்ததிருந்தார்.
அதே காலகட்டத்தில், சென்னையின் குடிநீர்ப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிப்பதற்காக ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து ரயில்கள் மூலம் குடிநீரைக் கொண்டுவரும் மாற்று ஏற்பாட்டையும் தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டது. கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்திலும் கிருஷ்ணா நதி நீரை திறக்க கோரி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆந்திர அரசுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது.
2026 ஆம் ஆண்டு விஜய் - சந்திரபாபு நாயுடு சந்திப்பு ஏன் முக்கியம்?
இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்தில் நீர் இருப்பு குறைந்ததால், சென்னைக்கான கிருஷ்ணா நதிநீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இதையடுத்து, தண்ணீர் திறப்பை மீண்டும் தொடங்குவதற்காக தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆந்திர அரசுடன் தொடர்பில் இருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, 2026-27 நீர் ஆண்டில், கடந்த செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு 2.237 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கிடைத்திருந்ததாகவும், அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி நிலவரப்படி இந்த அளவு 2.251 டி.எம்.சி.யாக இருந்தது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆண்டுக்கு 12 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டிய நிலையில், அக்டோபர் தொடக்கத்தில் கிடைத்திருந்த நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால், மீதமுள்ள தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்பதைத் தமிழ்நாட்டின் முக்கியக் கோரிக்கையாக முன்வைக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவைச் சந்திக்கிறார். இந்தச் சந்திப்பில் கிருஷ்ணா நதிநீரைத் திறந்துவிடுவது மட்டுமின்றி, கோதாவரி – கிருஷ்ணா – காவிரி நதிகள் இணைப்புத் திட்டம் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்க உள்ளார்.
மேலும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் முன்மொழியப்படும் அணைகள் தொடர்பான விவகாரங்களும் பேசப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவை தொடர்பான இறுதி முடிவுகள் சந்திப்புக்குப் பிறகு வெளியாகும். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளின் அடிப்படையிலேயே உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சென்னைக்கு வரும் கிருஷ்ணா நீர்: தொடர்ந்து நீடிக்கும் சிக்கல்கள்
இதனிடையே, தெலுங்கு கங்கைத் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் தமிழ்நாடு எல்லைக்கு வந்தடைந்தாலும், ஒப்பந்தப்படி முழு அளவு நீர் கிடைப்பதில் பல சவால்கள் உள்ளன. கண்டலேறு உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு குறைவது, கால்வாய்களில் ஏற்படும் கசிவு மற்றும் பராமரிப்புப் பிரச்சினைகள், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் குடிநீர் மற்றும் பாசனத் தேவைகள் ஆகியவை நீர் திறப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனால், சென்னையில் குடிநீர்ப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் காலங்களில் தமிழ்நாடு அரசு, ஆந்திர அரசிடம் கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கக் கோர வேண்டிய நிலை தொடர்கிறது. முடிவாக, 1976-ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய கிருஷ்ணா நதிநீரைக் கொண்டுவரும் முயற்சி, 1983-ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம், 1996-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு எல்லைக்கு நீர் வந்தடைந்தது, பின்னர் நடைபெற்ற கால்வாய் சீரமைப்புகள் மற்றும் 2004, 2012, 2017, 2019, 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் எனப் பல கட்டங்களைக் கடந்துள்ளது.
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தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொள்ளும் ஆந்திரப் பயணத்தின் முக்கியத்துவம், சென்னையின் குடிநீர்த் தேவைக்காக ஒப்பந்தப்படி கிடைக்க வேண்டிய நீரைப் பெறுவதில் உள்ளது. இந்தச் சந்திப்பின் மூலம் நீர் திறப்பு தொடர்பாக என்ன முடிவு எடுக்கப்படுகிறது என்பதும், எதிர்காலத்தில் ஒப்பந்தப்படி தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதும் சென்னையின் குடிநீர் முறையாக கிடைப்பதில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தின் கீழ், கிருஷ்ணா நதி நீர் தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதற்கு அவ்வபோது அந்தந்த காலத்தில் இருந்த முதலமைச்சர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்திருந்தாலும், அவை நிரந்தர தீர்வாக இதுவரை அமையவில்லை. தற்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஆந்திர பயணம், கிருஷ்ணா நதி நீரை தமிழகத்திற்கு பெற்று தருவதில் நிரந்தர தீர்வாக அமையுமா என்பது பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.