தமிழ்நாட்டில் நவோதாய பள்ளிகள் அமைக்கப்படும்; தமாகா தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன்
Published : March 27, 2026 at 6:12 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நவோதாய பள்ளிகள் அமைக்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளந.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதனை முன்னிட்டு, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் மாநிலக் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை அதன் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் இன்று வெளியிட்டார்.

மதுவிலக்கு

அந்த தேர்தல் அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் படிப்படியாக பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்போம். கள்ளச்சாராயம், போதைப்பொருள் போன்ற சமூக சீரழிவுகளுக்கு எதிராக கடும் சட்டம் இயற்றி அவை அடியோடு ஒழிக்க வலியுறுத்தப்படும்.

விவசாயம்

விவசாய விளைபொருட்களுக்கு, உற்பத்தி செய்யும் விவசாயியே விலை நிர்ணயம் செய்யும் உரிமையை பெற்றுத் தருவோம்.

விவசாய பொருட்களைப் பாதுகாக்கத் தேவையான குளிர்சாதன கிடங்குகள், இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து பாதுகாக்க வட்டார, தாலுகா, மாவட்ட அளவில் உரிய பாதுகாப்பான கிடங்கு வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

நெல் மற்றும் கரும்புக்கு கட்டுப்படியாகும் ஆதார விலையை பெற்றுத்தர ஆவண செய்வோம்.

நியாய விலைக் கடைகளில் வெளி நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யும் பாமாயிலுக்கு பதிலாக, தேங்காய் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் வழங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உறுதியளிக்கிறது.

இளைஞர் நலன்

இன்றைய இளைஞர்களுடைய மிக முக்கிய பிரச்சனை வேலைவாய்ப்பு. சுய சார்பு தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கிட பள்ளி கல்லூரி இறுதி ஆண்டில் புதிய வேலைவாய்ப்புச் செயல்திட்ட முகாம்களை நடத்திச் சிறப்பு செயல் திட்டம் வகுக்கப்படும்.

வேலை தேடும் இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து "மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு ஒருங்கிணைப்பு மையம்” உருவாக்கப்படும்.

மாணவர்கள் நலன்

பள்ளி, கல்லூரிகளில் நீதி போதனை வகுப்பு, விளையாட்டு, யோகா, தியான வகுப்புகள் ஆகியவற்றை நடத்திட "புதிய இளைஞர்கள் சிந்தனை செயல்திட்டம்" செயல்படுத்தப்படும்.

ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் உயர்தர கல்வி கிடைக்க மாவட்டம் தோறும் 'நவோதயா பள்ளி'களை அமைப்போம்.

மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துவோம்.

அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்குத் தொழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி இடஒதுக்கீட்டை 7.5 சதவிகிதத்தை 10 சதவிகிதமாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகள் அரசுடைமை ஆக்கப்படும்

பெண்கள் மகளிர் நலன்

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி முடித்த பெண்கள் சுயதொழில் தொடங்க மத்திய அரசின் "முத்ரா” சிறப்பு கடனுதவித் திட்டத்தின் மூலம் கடன் பெற்றுத் தரப்படும்

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் நலன்

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் நலன் காக்க ’பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்’ செயல்படுத்த வேண்டும் என அமையப்போகிற எடப்பாடி தலைமையிலான அரசை வலியுறுத்துவோம்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக 2-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு; முன்னாள் அமைச்சர்கள், சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

சிறுபான்மையினர் நலன்

சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்களின் கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் 3.5 சதவீதத்தில் இருந்து சதவீகிதமாக உயர்த்தித் தருவோம். 5 இஸ்லாமியர்களின் ஹஜ் பயணத்திற்கும், கிறிஸ்தவர்களின் ஜெருசேலம் பயணத்திற்கும் மானியத் தொகையை உயர்த்தித் தருவோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

