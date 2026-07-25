முதலமைச்சர் கர்நாடகாவுக்கு சென்று தண்ணீர் பெற முயல்வது வரவேற்கத்தக்கது - ஜி.கே.வாசன்
தமாகா கட்சியின் மண்டல கூட்டங்கள் முடிந்த பின்னர் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில், கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்து முடிவு செய்வோம் என ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.
Published : July 25, 2026 at 5:25 PM IST
மதுரை: கர்நாடகாவுக்கு சென்று முதல்வர் தண்ணீர் பெறுவதற்கான உரிமையை நிலைநாட்ட முயல்வது வரவேற்கத்தக்கது என தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் தமாகா மண்டல தென் மாவட்டத் தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், துணை அமைப்புத் தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஜூலை 25) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கலந்துகொண்டு நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”2 மாதமாக காவேரியில் இருந்து தண்ணீர் வரவில்லை. விவசாயிகள் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். புதிய அரசு பதவி ஏற்றதும் விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தது. முதல்வர் விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையாக நேரடியாக கர்நாடகாவுக்கு சென்று பேசுவது நல்ல முயற்சி.
12 வருடங்களுக்கு பின்னர் ஒரு முதல்வர் கர்நாடகாவுக்கு சென்று தண்ணீர் பெறுவதற்கான உரிமையை நிலைநாட்ட முயல்வது வரவேற்கத்தக்கது” என்றார்.
நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மாணவர் போராட்டம் குறித்து பேசிய அவர், “மாணவர்களில் பிரச்சனைகளை மத்திய அரசு பொறுப்போடு அணுகவில்லை. மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்துவது தவறு. காவல்துறையினர் மாணவர்களை பொறுப்பாக நடத்த வேண்டும். மாணவர்கள் நீட் வேண்டாம் என போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். அதே நிலைப்பாட்டில் தான் தமிழக அரசு இருக்கிறது. போராட்டங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெடக்கூடாது என்ற கவனமும் அரசுக்கு இருக்கிறது” எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து தவெக அமைச்சர்கள் ஜனநாயகன் படம் பார்த்து அழுத்தது குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அமைச்சர்கள் படம் பார்த்து அழுதது தவறு என்ற வாதத்தை நான் ஏற்கவில்லை. அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் யாராக இருந்தாலும் அவரவர் சுக துக்கங்களை தடை போட்டு நிறுத்த முடியாது. தனிமனித சுதந்திரத்திற்கு தடையாக இருக்க கூடாது. ஜனநாயகன் படம் ஏன் தடை செய்யப்பட்டது? அதன் பின்னால் உள்ள சிக்கல்களின் அடிப்படையில் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், காங்கிரஸ் கட்சி குறித்து பேசிய அவர், “எங்கள் குறிக்கோள் காமராஜர் ஆட்சி தான். 60 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இப்போதுதான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சர்கள் கிடைத்திருக்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். காங்கிரஸுடன் எங்களுக்கு மோதல் போக்கு கிடையாது.
தமாகா கட்சியின் மண்டல கூட்டங்கள் முடிந்த பின்னர் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில், கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்து முடிவு செய்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.