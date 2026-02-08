'திமுக கூட்டணியில் இணைய ராமதாஸ் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்' - டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

'திமுக கூட்டணியில் இணைய ராமதாஸ் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்' - டிகேஎஸ் இளங்கோவன்
பேச்சுவார்த்தை குழு திமுகவில் அமைக்கப்பட்டவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை முறைப்படி தொடங்கும்.
Published : February 8, 2026 at 5:22 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இணைய ராமதாஸ் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார் என்று திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசின் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான காமராஜர் விருது பெற்ற தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநில துணைத்தலைவர் இதயத்துல்லாவுக்கு சென்னை தியாகராய நகர் சர்.பிட்டி தியாகராயர் அரங்கில் இன்று பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன், இந்திய முஸ்லிம் லீக் கட்சி தலைவர் காதர் மொய்தீன், ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேசும்போது, ''ஒரு மனிதன் தனக்காக உழைத்தால் பாராட்டு கிடையாது. மற்றொருவருக்காக உழைத்தால் பாராட்டு கிடைக்கும். இதயத்துல்லா காமராஜர் விருது பெற்றவர். கல்விக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் செய்துள்ளார். நட்போடு இருப்போம், ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒற்றுமையாக இருப்போம் என வாழ்பவர்கள் இஸ்லாமிய மனிதர்கள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரே மதம், ஒரே மொழியை பின்பற்ற தேவையில்லை என சொல்கிறது.
தமிழ்நாடு கல்வியிலே பல்வேறு முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது என்றால் அதற்கு அடிப்படை காரணம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் தான். இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் இலவசமாக கல்வி என்று கூறுகிறார்கள்.
இந்தியாவின் முதல் முறையாக மதிய உணவை அனைத்து பள்ளிகளிலும் அறிமுகப்படுத்தியவர் காமராஜர். காமராஜர் கொண்டு வந்த திட்டத்தை பின்பற்றி கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு வரை இலவச கல்வி என்று அறிவித்தவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி. சட்டமன்ற உறுப்பினராக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லாமல் ஒரு சமூக மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பணியாற்றியவர் இதயத்துல்லா. இந்த விருது மூலம் உங்களுடைய பணிகளை தொடர வேண்டும் என அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. எனவே நீங்கள் இந்த பணியை தொடர வேண்டும். அதற்கு அரசாங்கம் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
பின்னர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''காங்கிரஸ் துணை தலைவர் இதயத்துல்லாவிற்கு காமராஜர் விருது அளிக்கப்படதற்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விழா நடைபெற்றது. 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அளித்த வாக்குறுதியை அப்படியே காப்பி அடித்து அதிமுக வெளியிட்டு வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தான் மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்.
திமுக கூட்டணியில் இணைய ராமதாஸ் தரப்பில் இருந்து பேசியுள்ளனர். தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு மாதம் உள்ளது. கூட்டணிக்கு தேவையான நல்ல முடிவு எட்டப்படும். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு இன்னும் திமுகவில் அமைக்கப்படவில்லை.
குழு அமைக்கப்பட்ட பிறகு எல்லோரும் சுமுகமாக இணைந்து செயல்படும் வகையில் கூட்டணி செயல்படும். தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குருப் 2 தேர்வில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தவறு நடந்திருக்கலாம். வேறு தேதியில் தேர்வினை நடத்த உள்ளனர்'' என்று டிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறினார்.