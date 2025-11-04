ETV Bharat / state

SIR விவகாரம்: முதலில் தேர்தல் ஆணையம் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும்: டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் அதிரடி!

தேர்தல் ஆணையரை நியமிப்பதில் பாஜக மிகபெரிய சதி வேலையை செய்துள்ளது என திமுக மூத்த தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன்
திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து ராகுல் காந்தி எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் பாஜக முதலில் பதிலளிக்க வேண்டும் என திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து கேள்வியெழுப்பட்டது. அப்போது பதிலளித்த அவர், “வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்வதை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை. அதுவும் ஜனநாயக கடமை தான். ஆனால், பீகாரில் நடைபெற்றது போல் தமிழ்நாட்டிலும் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற பெயரில் குளறுபடிகள் நடந்துவிட கூடாது என்ற பயம் தான் உள்ளது.

உண்மையில் குளறுபடிகள் எதுவும் நடக்கவில்லை என்றால் ஏன் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் பாஜகவால் பதிலளிக்க முடியவில்லை? முதலில் அதற்கு அவர்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். உயிரோடு இருக்கும் வாக்காளர்கள் பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பதற்காக அவர்களது பெயர்களை நீக்கியிருப்பதாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருப்பதற்கு முதலில் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும்.

65 லட்சம் பேர் பீகாரில் இருந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்றிருப்பதாக கூறும் தேர்தல் ஆணையம் ஆறரை லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார்கள் என்று சொன்னார்களே தவிர மேற்கு வங்கம், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, டெல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்றது பற்றிய விவரங்களை ஏன் வெளியிடவில்லை? காரணம் அடுத்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் என்பதன் காரணத்தால், அவர்களை தமிழ்நாட்டில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இதனை சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

இதையும் படிங்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரை சுட்டுப் பிடித்தது எப்படி? காவல் ஆணையர் விளக்கம்!

திமுக சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருப்பதற்கு காரணம் சட்டப்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வலியுறுத்துவது அவசியம். தேர்தல் ஆணையரை நியமிப்பதில் காலங்காலமாக நடைபெற்று வரும் நடைமுறையை பாஜக அரசு கடைபிடிக்கவில்லை. இதில் பாஜக மிகபெரிய சதி வேலையை செய்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்றம் சரியான வழிமுறைகளை அறிவித்து, முறைப்படி இந்த வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்ததை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, “தேர்தல் பரப்புரை பணிகளை அனைத்து கட்சியினரும் தொடங்கி விட்டனர். இந்த முறையும் மக்கள் சிறப்பான ஆட்சியை தொடர வைப்பார்கள். திமுகவுக்கு வெற்றி நிச்சயம்” என்றார்.

TAGGED:

TKS ELANGOVAN
ELECTION COMMISSION
RAHUL GANDHI QUESTIONS ON SIR
டிகேஎஸ் இளங்கோவன்
TKS ELANGOVAN ABOUT SIR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.