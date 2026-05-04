திட்டக்குடி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திட்டக்குடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் சி.வி.கணேசன், அதிமுக தரப்பில் முருகுமாறன், நாதக-வின் மகாலட்சுமி, தவெக-வில் இருந்து ராஜசேகர் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:30 AM IST

திட்டக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், திட்டக்குடி தொகுதியில் வெற்றி பெறப்போவது யார் என வாக்காளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முன்பு மங்களூர் தொகுதியாக இருந்த இந்த தொகுதி 2011 முதல் திட்டக்குடி தொகுதியாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட தனித் தொகுதியான திட்டக்குடியில் வேளாண்மை பிரதான தொழிலாக உள்ளது.

இந்த தொகுதியில் கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் பொதுமக்கள் திரளாக வந்து வாக்குப்பதிவு செய்தனர்.

திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,02,727 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,06,253 பெண் வாக்காளர்களும், 4 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,08,984 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் திட்டக்குடி தொகுதியில் 14 ஆண் வேட்பாளர்களும், 3 பெண் வேட்பாளர்களும் போட்டியிட்டனர்.

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திட்டக்குடி தொகுதியில் 83.33 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த தேர்தலில் 76.73 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் சி.வி.கணேசன், அதிமுக சார்பில் முருகுமாறன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மகாலட்சுமி, தவெக சார்பில் ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர். தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட திட்டக்குடி தொகுதி இதுவரை மூன்று தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தலில் தேமுதிகவின் தமிழழகன், விசிக வேட்பாளர் சிந்தனை செல்வனை வென்று சட்டமன்றத்திற்கு சென்றார்.

இதில் கடந்த 2016 மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தற்போதைய அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் போட்டியிட்டு வென்றார். இம்முறையும் திமுக சார்பில் களம் காணும் சி.வி.கணேசன் வெற்றி பெறவே அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

திட்டக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021 சி.வி.கணேசன்திமுக
2016 சி.வி.கணேசன்திமுக
2011 தமிழழகன்தேமுதிக

