நகையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளர் கோரிக்கை; ரூ.4 லட்சத்துக்கான காசோலை வழங்கிய எம்எல்ஏ

மகனின் முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சைக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது என தூய்மைப் பணியாளர் துரை அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து இருந்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 7:07 PM IST

திருவாரூர்: கீழே கிடந்த 20 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளி பொருட்களை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளரின் மகன் சிகிச்சைக்காக, 4 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன் இன்று வழங்கினார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கூடுவாஞ்சேரி குப்புசாமி நாயக்கர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன். இவர் தனது குடும்பத்தாருடன் திருவாரூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளார். அதன் பின்னர் இவர்கள் விருப்பாச்சி நடப்பு தெருவில் உள்ள உறவினர் வீட்டிலிருந்து ஆட்டோவில் திருவாரூர் புதிய பேருந்து நிலையம் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது இவர்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்த 20 சவரன் நகை மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் அடங்கிய கட்டைப் பையை ஆட்டோவின் பின் பக்க இருக்கைக்கு பின்னால் வைத்துள்ளனர். அது வரும் வழியில் தவறி சாலையில் விழுந்துள்ளது. இதனை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை.

இதனையடுத்து திருவாரூர் நகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளராக பணிபுரியும் துரையிடம் இந்த கட்டைப் பை தென்பட்டுள்ளது. அதை சோதனை செய்த போது, நகைகளும், வெள்ளிப் பொருட்களும் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். பின்னர் உடனே அதனை திருவாரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார். அதன் பிறகு ராதாகிருஷ்ணனின் குடும்பத்தாரை நேரில் வரவழைத்த போலீசார் நகைகளை சரிபார்த்து விட்டு அவர்களிடம் மீண்டும் ஒப்படைத்தனர்.

மேலும் நேர்மையுடன் செயல்பட்டு நகை பையை எடுத்துக் கொடுத்த தூய்மைப் பணியாளர் துரைக்கு, திருவாரூர் நகர காவல் நிலையம் சார்பில் பொன்னாடை போர்த்தியும், புத்தாடை கொடுத்ததும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தூய்மைப் பணியாளர் துரை கோரிக்கை ஒன்றை வைத்து இருந்தார். அதன்படி, துரைக்கு 34 வயதில் சாம்ராஜ் என்கிற மகன் உள்ளார். அவர் குளியலறையில் வழுக்கி விழுந்ததால் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடந்த மூன்று வருடமாக படுத்த படுக்கையாக இருந்து வரும் அவருக்கு பல இடங்களில் கடன் வாங்கி சிகிச்சைக்கு செலவழித்து வருகிறார். இருப்பினும், சாம்ராஜ் நலம் பெறவில்லை.

மேலும், முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சைக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் என மருத்துவர்கள் கூறுவதாகவும், அதற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் துரை கூறி இருந்தார்.

இந்த நிலையில், திருவாரூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்ட அரங்கில் தூய்மைப் பணியாளர் துரைக்கு, திருவாரூர் எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன சந்திரன் ஆகியோர் பொன்னாடை போர்த்தி பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

மேலும் மகனின் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேவையான 4 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை தனது சொந்த செலவில் இருந்து எம்எல்ஏ பூண்டி கலைவாணன், தூய்மைப் பணியாளர் துரையிடம் வழங்கினார். மேலும், சிகிச்சைக்கு தேவையான எந்த உதவியாக இருந்தாலும் தன்னை தொடர்பு கொள்ளும் படியும் அவர் துரையிடம் கூறினார்.

