பள்ளி சிறுவன் உடலில் காயங்கள் - ஆசிரியை, பெண் உதவியாளர் மீது வழக்குப்பதிவு
சிறுவனின் இரு கைகளும் கயிற்றால் கட்டப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளைக் கண்டு தந்தை கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
Published : November 18, 2026 at 8:52 PM IST
திருவாரூர்: சிறுவன் கைகளைக் கட்டி தாக்கியது தொடர்பாக சம்மந்தப்பட்ட தனியார் மழலையர் பள்ளியின் ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளர் ஆகிய மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டியை சேர்ந்தவர் கோபிநாத் (33). இவரது மூன்று வயது மகன், அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் மழலையர் பள்ளியில் ப்ரீகேஜி படித்து வருகிறார். வழக்கம்போல் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய குழந்தையின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததால், அவரது பெற்றோர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து குழந்தையிடம் பெற்றோர் விசாரித்தபோது, ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளர் தாக்கியதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து பள்ளிக்குச் சென்று விசாரித்த சிறுவனின் தந்தை, வகுப்பறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளையும் பார்வையிட்டுள்ளார். அப்போது குழந்தையின் இரு கைகளும் கயிற்றால் கட்டப்பட்டு தாக்கப்படும் காட்சிகளைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அத்துடன், அந்த காட்சிகளையும் கோபிநாத் தனது செல்ஃபோனில் பதிவுச் செய்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சிறுவன் தாக்கப்பட்டது குறித்து திருத்துறைப்பூண்டி காவல் நிலையத்தில் கோபிநாத் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் சம்மந்தப்பட்ட பள்ளியின் ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளர் ஆகிய இருவர் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, சிறுவன் தாக்கப்படுவது தொடர்பான காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வேகமாகப் பரவி வருகிறது.