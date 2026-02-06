ETV Bharat / state

மாறிய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்; வயிற்றுவலி சிகிச்சைக்கு சென்ற மூதாட்டிக்கு நேர்ந்த கொடுமை

சிந்தாமணி தமது ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை அவரே மாற்றி எடுத்துச் சென்றதாக தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி சிந்தாமணி
பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி சிந்தாமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
திருவாரூர்: வயிற்றுவலி சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்ற 66 வயது மூதாட்டியின் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டுக்கு பதிலாக 60 வயது ஆணின் ரிப்போர்ட்டை வைத்து சிகிச்சை அளித்த மருத்துவருக்கு 45 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி கொக்காலடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிந்தாமணி. இவருக்கு வயது 66. இவரது கணவர் பக்கிரிசாமி விவசாய வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், வயிற்று வலியால் அவதியுற்று வந்த சிந்தாமணி, திருத்துறைப்பூண்டி மருத்துவமனைத் தெருவிலுள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு கடந்த 1.7.2025 அன்று மருத்துவ ஆலோசனைக்குச் சென்றுள்ளார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் அபு ஹனிபா அதே மருத்துவமனையில் இயங்கும் ஸ்கேன் சென்டரில் வயிற்றை ஸ்கேன் எடுத்துவர அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அதன்படி அன்றே ஸ்கேன் எடுத்து அதன் ரிப்போர்ட்டைப் பெற்ற சிந்தாமணி அன்றைய தினமே அதனை மருத்துவரிடம் கொடுத்துள்ளார். அதனைப் பார்த்த மருத்துவர் வயிற்றில் பிரச்சனை இருப்பதாகவும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறி சில மருந்து, மாத்திரைகளைப் பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

அந்த மருந்துகளை சுமார் 10 நாட்கள் தொடர்ந்து உட்கொண்ட சிந்தாமணிக்கு வயிற்றுவலி மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதனால் 10.7. 2025 அன்று திருத்துறைப்பூண்டியில் உள்ள மற்றொரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்று காட்டியபோது, முன்பு அவர் சிகிச்சைப் பெற்ற மருத்துவமனையில் சிந்தாமணியின் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டுக்கு பதிலாக 60 வயதான கோவிந்தராஜ் என்கிற நபரின் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மாற்றி வழங்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க:புலி’ பட விவகாரம்: விஜய் வழக்கில் இன்று வெளியாகிறது தீர்ப்பு

அதன் பிறகு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் பெயரைப் பார்த்தபோது, அதில் கோவிந்தராஜ் என்று இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சிந்தாமணி, உடனே ஹனிபா மருத்துவமனைக்குச் சென்று இதுபற்றிக் கேட்டுள்ளார் அவர்கள் சரியான பதில் கூறாததால் 25. 7.2025 அன்று வழக்கறிஞர் மூலம் நோட்டீஸ் அனுப்பிய நிலையில், அதற்கு மருத்துவர் தரப்பில் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மாறிவிட்டதாக மன்னிப்பு கேட்டு கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர்,

அதில் சமாதானம் அடையாத சிந்தாமணி 14.10.2025 அன்று திருவாரூர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தார். இந்த வழக்கில் எதிர்மனுதாரரான ஹனிபா மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், 'சிந்தாமணியின் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை அவரேதான் தவறுதலாக எடுத்துச் சென்றுவிட்டார் அது தெரிய வந்தவுடன் அந்தத் தவறு விரைவாக சரி செய்யப்பட்டுவிட்டது. அவருக்குப் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட மருந்து. மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டாம் என்று மருத்துவமனை ஊழியர் மூலம் சில மணி நேரங்களுக்குள் வாய்மொழியாகத் தெரியப்படுத்தப்பட்டது. அந்த மருந்துகளால் அவருக்கு எந்தவித பாதிப்புகளோ பக்க விளைவுகளோ ஏற்படவில்லை' என்று வாதிடப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை, திருவாரூர் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத் தலைவர் மோகன்தாஸ், உறுப்பினர் பாலு ஆகியோர் இந்த வாதத்தை ஏற்கவில்லை.

"இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர், சிந்தாமணியின் உடல்நலனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளார். இதற்கு அவர் சிந்தாமணிக்கு 35,000 ரூபாய் நஷ்டஈடும், 10 ஆயீரம் ரூபாய் வழக்குச் செலவாகவும் அளிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிந்தாமணி கூறுகையில், "மாற்றி கொடுக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட்டை வைத்து மருத்துவர் எனக்கு சிகிச்சை அளித்துள்ளார். அவர் பரிந்துரைத்த மாத்திரைகளை உட்கொண்டதன் விளைவாக தனக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டு கால் மற்றும் கையில் கொப்பளங்கள் வந்துடன், அவை உடைந்து உடல்நிலை மேலும் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், இதற்கு மருத்துவர் உரிய பொறுப்பேற்று தனக்கு சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என்றும் வேதனையுடன் தெரிவித்தார். இதன் காரணமாகவே நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டியதானது" என்று தெரிவித்தார்.

