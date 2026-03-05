ETV Bharat / state

அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரிய மனு தள்ளுபடி

பணி நியமனங்கள் தொடர்பான அரசின் உத்தரவில் தலையிட முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (Etv Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் காலியாக உள்ள 109 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அரசின் முடிவில் தலையிட முடியாது எனக்கூறி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

பஞ்சபூத அக்னி ஸ்தலங்களில் ஒன்றாகவும், உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்றாகவும் திகழும் திருவண்ணாமலை ஶ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் காலியாக உள்ள தட்டச்சர், காவலர், கூர்க்கா, கால்நடை பராமரிப்பாளர், தேவார ஆசிரியர், சங்கீத இசை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட 18 பிரிவுகளில் 109 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பானது கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இந்த நிலையில் திருக்கோவில் அறங்காவலர்கள் பதவி காலம் முடிந்து ஆறு மாதங்கள் கடந்த நிலையிலும், பணியிடங்களை நிரப்ப எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இது குறித்து டி.ஆர்.ரமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், "திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் 109 காலிப் பணியிடங்களுக்கான நேர்முக தேர்வுக்கு கடந்த ஜனவரி 21- ஆம் தேதி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டம் 1959 பிரிவு 55-ன் படி தகுதியான நபர்களே பணியில் அமர்த்தப்பட வேண்டும். விதிகளின் படி 90 நாட்களுக்குள் தகுதியான நபர்களை நியமிக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த அறிவிப்பு காலாவதியாகிவிடும். எனவே அறங்காவலர்களை நியமிக்காமல் புதிய பணியிடங்களை நிரப்ப வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: இந்தியை திணிப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இதுவரை 109 பணியிடங்களுக்கு சுமார் 10,000 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். தகுதி இல்லாத நபர்களால் இந்த பணி நியமனம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. காலியாக உள்ள அறங்காவலர்கள் பணியிடத்தை முதலில் நிரப்ப வேண்டும். அதன் பிறகே மற்ற பணியிடங்களுக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுவரை பணி நியமனங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.

இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், பணி நியமனத்தால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் வழக்கு தொடர முடியாது. அதனால் பணி நியமனங்கள் தொடர்பான அரசின் உத்தரவில் தலையிட முடியாது எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

திருவண்ணாமலை
TEMPLE
VACANCIES
COURT
JOB VACANCIES TIRUVANNAMALAI TEMPLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.