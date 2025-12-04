அது என்ன கார்த்திகை ‘மாவலி’ விளையாட்டு? திருவண்ணாமலை மக்கள் முயற்சியால் புத்துயிர் பெறும் பாரம்பரியம்!
தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, பாரம்பரிய விளையாட்டான பனைமரப் பூவில் செய்த மாவலியை இளைஞர்கள் சுற்றி மகிழ்ந்தனர்.
Published : December 4, 2025 at 3:49 PM IST
திருவண்ணாமலை: படிப்படியாக மறந்து வரும் பாரம்பரிய விளையாட்டான மாவலி சுற்றுவதை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கடத்த வேண்டும் என்ற முயற்சியில் மங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் புதுமுயற்சியில் இறங்கி உள்ளனர்.
தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்று மாவலி. தீபாவளிக்கு பட்டாசு என்பது போல கார்த்திகை தீபத்திருநாள் என்றால் மாவலி என்று ஒருகாலம் இருந்தது. பனைமரப் பூவில் தயாரிக்கப்படும் இந்த மாவலியை வட்டார மொழியில் ’குக்கான்’ என்று அழைப்பார்கள். இதனை கார்த்திகை தீபத்தன்று கையில் எடுத்து சுற்றும் போது, அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக உணருவார்கள்.
‘மாவலி’ விளையாட்டை மறந்த இன்றைய தலைமுறை
ஆனால், இன்றைய தலைமுறையினர் சிலருக்கு இந்த விளையாட்டெல்லாம் தெரியாது. அதுமட்டுமின்றி நாகரீக வளர்ச்சியாலும், வானவேடிக்கையாலும் இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டை மறந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் தற்போதும் மாவலி சுற்றும் பாரம்பரித்தை தொடர்ந்து வருகின்றார்கள்.
மாவலி செய்யும் முறை
அதாவது, பெரியவர்கள் முதல் இளைஞர்கள் வரை, பனைமரத்தில் மட்டுமே பூக்கும் பூக்களைப் பறித்து வந்து, வெயிலில் உலர்த்துகின்றனர். பின்னர், உலர்ந்த பனைமரப் பூவை, பள்ளம் வெட்டி அவற்றை அதனுள் போட்டு தீயிட்டு எரிக்கின்றனர். பின்னர் அந்த பள்ளத்தை மண்ணால் முடி வைக்கிறார்கள். இப்படி செய்வதால், அந்த பனைமரப் பூ கரியாக மாறுகிறது.
அந்த கரிக்கட்டையை எடுத்து, உரலில் இடித்து தூளாக்கி பந்தாகக் கட்டி, அதனை பனை ஓலையில் குச்சியில் வைத்து மாவலி தயாரிக்கின்றனர். கார்த்திகையை முன்னிட்டு மாவலி தயாரிக்கும் பணி மங்கலம் கிராமத்தில் மும்முரமாக நடைபெற்றது.
இதனை கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று பூஜை அறையில் வைத்து வழிபாடு நடத்தி, பின்னர் அந்த மாவலி பந்தின் மீது நெருப்பு வைத்து சுழற்றுகின்றனர். அப்போது அதிலிருந்து நெருப்புப் பொறியாக வெளிப்படுகிறது. இந்த மாவலி விளையாட்டு இரண்டு நாட்கள் சுற்றப்படுகிறது. இதன் மூலம், தங்களுக்கு நோய் நொடியின்றி இருப்பதாக தி.மலை மக்கள் நம்புகின்றனர்.
அந்த வகையில், பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாகவும் விளங்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயிலில், கார்த்திகை தீபத் திருவிழா 10 நாட்கள் நடைபெற்று வருகிறது. அதில், முக்கிய விழாவான மகா தீபத்திருவிழா நேற்று நடைபெற்றது. அதிகாலை 4 மணிக்கு பரணி தீபமும், மாலை 6 மணிக்கு 2,668 அடி உயரம் கொண்ட அண்ணாமலையார் மலை உச்சியில் மகா தீபமும் ஏற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று இரவு மாவலி சுற்றி அப்பகுதியினர் மகிழ்ந்தனர்.
அடுத்த தலைமுறைக்கு கடந்த முயற்சி
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது; தலைமுறை தலைமுறையாக கார்த்திகை தீபத்தன்று சுற்றப்பட்டு வரும் மாவலி, தற்போது நாகரிக வளர்ச்சியின் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் காணாமல் போய் விட்டது. இதனை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மாவலி சுற்றுவதை, ஆண்டுதோறும் தவறாமல் செய்து வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.