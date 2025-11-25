திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் - பாதுகாப்புக்கு 15,000 போலீஸ்!
இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட துறைகளுடன் இணைந்து, பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 25, 2025 at 7:21 PM IST
சென்னை: திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா பாதுகாப்புக்காக 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் பணியில் அமர்த்தப்பட இருப்பதாக, தமிழ்நாடு டிஜிபி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் உலக புகழ்பெற்ற கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவர்.
இதனால் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த, சிறப்பு திட்டங்களை வகுத்து பக்தர்களின் பாதுகாப்பை காவல் துறை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், அவர்களுக்கு போதுமான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (டிஜிபி), திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன்படி, அவர்கள் இன்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், பக்தர்கள் வசதிக்காக கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உடனடி பாஸ் திட்டம் நடப்பாண்டும் பின்பற்றப்படும் என்றும், தீபம் நிகழ்ச்சியை பக்தர்கள் கண்டுகளிக்க கோயிலில் 26 இடங்களில் எல்.இ.டி திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், “தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையில் 15 ஆயிரம் காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 88 குற்றத்தடுப்பு குழுக்கள், 87 சதிச்செயல்கள் தடுப்புக் குழுக்கள், கிரிவல பாதையில் பக்தர்களை துன்புறுத்துவதை தடுக்கவும், பணம் பறிப்பதை தடுக்கவும் சிறப்பு குழுக்கள் பணியமர்த்தப்பட்டும்” என்றும் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட துறைகளுடன் இணைந்து, பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மாட வீதிகளில் 13 கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கூடுதல் விலைக்கு பொருட்கள் விற்பனை செய்வதை தடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும், பக்தர்களின் உடல் நலனை பேணுவதற்காக 7 மருத்துவக் குழுக்களை நியமிக்க சுகாதாரத் துறையை கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாகவும் அறிக்கையில் விளக்கமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்து அளிக்கப்பட்ட இந்த விளக்க அறிக்கையை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி பாலாஜி, விசாரணையை நவம்பர் 27-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துள்ளார்.