எங்கள் ஊருக்குள் வாக்கு கேட்டு வர வேண்டாம் - பேனர் வைத்த கிராம மக்கள்
எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்காவிடில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைப்போம் என்று காந்தி நகர் கிராம மக்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : April 15, 2026 at 12:08 PM IST
திருவண்ணாமலை: "தயவு செய்து யாரும் எங்கள் ஊருக்குள் ஓட்டு கேட்டு வர வேண்டாம்" என்று குறிப்பிட்டு பேனர் வைத்த கிராம மக்களால் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
வரும் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் களை கட்டியுள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.தேசிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட கிடாம்பாளையத்தில் காந்தி நகரில் வசிக்கும் மக்கள், தங்கள் பகுதிக்கு யாரும் வாக்குக் கேட்டு வர வேண்டாம் என்று பதாகையை வைத்து வித்தியாசமான முறையில் தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
கிடாம்பாளையம் காந்தி நகரில் சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக சாலை, குடிநீர், மருத்துவம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவசர காலங்களில் கூட ஆம்புலன்ஸ் கிராமத்துக்குள் வர முடியாத நிலை உள்ளது. விஷஜந்துக்கள் கடித்தால் கூட பாதிக்கப்பட்டவர்களை இரு சக்கர வாகனத்தில் தான் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். அதுவும் மருத்துவமனை 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது என்றும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து அரசுத் துறை அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் பல முறை மனுக்கள் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என காந்தி நகர் மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதையடுத்து, வருகின்ற 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலைப் புறக்கணிப்பதாக கிராம மக்கள் அறிவித்துள்ளனர். இது குறித்த பதாகையையும் வைத்துள்ளனர்.
அதில், "தயவு செய்து யாரும் எங்கள் ஊருக்குள் ஓட்டு கேட்டு வர வேண்டாம். கிடாம்பாளையம் சுடுகாடு முதல் காந்தி நகர் வழியாக வதியன்கொட்டாய் வரை தார்சாலை சீரமைக்க, குடிநீர் வசதி மற்றும் தெரு விளக்கு வசதிக் கேட்டு பல்வேறு மனுக்கள் அளித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததற்கு யார் காரணம்? அரசியல்வாதிகளா? அல்லது அரசு அதிகாரிகளா? விளக்கம் கேட்டு தேர்தல் புறக்கணிப்பு. எங்கள் கோரிக்கைகளை ஏற்று சீரமைத்து தராத பட்சத்தில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் திரும்ப ஒப்படைப்போம்" என்று பதாகையை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.