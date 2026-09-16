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5 டன் மலர்கள்... 50 பேர்... 14 கோபுரங்கள்: விறுவிறுப்பான பணியில் திருவண்ணாமலை பூ கட்டும் கலைஞர்கள்

பக்தர்கள் வருகை, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து மேலாண்மை, கோயில் வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

பூக்கட்டும் பணியில் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பூக்கட்டும் கலைஞர்கள்
பூக்கட்டும் பணியில் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பூக்கட்டும் கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 3:07 PM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பூ கட்டும் கலைஞர்கள் 50 பேர் 14 கோபுரங்களுக்கு 5 டன் மலர்களை கொண்டு மாலைகள் உருவாக்கும் பணியில் விறுவிறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற உள்ள மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், கோயிலின் 14 கோபுரங்களையும் மலர்களால் அலங்கரிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

5 டன் மலர்கள்

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கோபுரங்கள் கும்பாபிஷேக நாளில் வண்ணமயமாக காட்சியளிக்கும் வகையில், ஓசூர், பெங்களூரு, திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுமார் 5 டன் மலர்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

இந்த மலர்களை மாலைகளாகத் தொடுக்கும் பணியில் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பாரம்பரிய பூக்கட்டும் கலைஞர்கள் சுமார் 50 பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பல்வேறு வகையான மலர்களைத் தரம் பிரித்து, அவற்றை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து நீளமான மலர் மாலைகளாக உருவாக்கும் பணியில் கலைஞர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பூக்கட்டும் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ்
பூக்கட்டும் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோயில் கோபுர வடிவமைப்புக்கு ஏற்ப மலர் மாலை

கோயில் கோபுரங்களின் உயரம், வடிவமைப்பு மற்றும் அலங்காரத்துக்கு ஏற்ப மலர் மாலைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களின் பார்வையை ஈர்க்கும் வகையில், மலர்கள் நேர்த்தியாகவும், அழகாகவும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

"5 டன் மலர்களையும் மாலைகளாகத் தொடுக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இன்று மாலைக்குள் அனைத்து மலர் மாலைகளும் தயாரிக்கப்பட்டு, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் உள்ள 14 கோபுரங்களிலும் நேர்த்தியாகத் தொங்கவிடப்படும்" என பூக்கட்டும் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் கும்பாபிஷேகத்தை காண பக்தர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், வேத மந்திரங்கள், யாகசாலை நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட ஆன்மிக ஏற்பாடுகளுடன், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படும் கோபுரங்களும் விழாவின் முக்கிய காட்சியாக அமைய உள்ளன.

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் பூக்கட்டும் பணிகள்
விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் பூக்கட்டும் பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இறுதிக்கட்ட பணிகளை ஆய்வு செய்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்

இதனிடையே, அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளின் இறுதிக்கட்ட பணிகளை, விழாவைக் கண்காணிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நேற்று (செப்டம்பர் 15) நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

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தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அரசுச் செயலாளர் கொ.வீர ராகவ ராவ், நகராட்சி நிர்வாக இயக்கக இயக்குநர் ப.மதுசூதன் ரெட்டி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை இயக்குநர் முனைவர் சி.பழனி ஆகியோர் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை ஆய்வு செய்து, கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தனர்.

இந்த ஆய்வின்போது இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் மரு.டி.ஜி.வினய், மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகர காவல் ஆணையாளர் எஸ். ராஜேந்திரன், மாநகராட்சி ஆணையாளர் கௌரவ் குமார் உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர். பக்தர்கள் வருகை, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து மேலாண்மை, கோயில் வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

TAGGED:

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருவிழா
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MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
MEENAKSHI AMMAN TEMPLE FESTIVAL
MADURAI MEENAKSHI TEMPLE FESTIVAL

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