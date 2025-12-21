திமுக இளைஞர் அணி மாநாட்டிற்கு அளவை மீறி மண் எடுத்ததாக கூறி போராட்டம்; கைதான விவசாயிகள் ஜாமினில் விடுவிப்பு
கடந்த 8 நாட்களாக வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 21 விவசாயிகள் தற்போது நிபந்தனை ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
Published : December 21, 2025 at 4:01 PM IST
வேலூர்: திமுக இளைஞர் அணி மாநாட்டின் பணிகளுக்கு அளவை மீறி ஏரியில் மண் அள்ளப்படுவதாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடி கைதான விவசாயிகள் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், திருவண்ணாமலை அடுத்த மலப்பாம்பாடியில் கடந்த 14-ம் தேதி திமுக இளைஞர் அணி மாநாடு நடைபெற்றது. அதற்கு முன்பாக மாநாட்டிற்கு சாலைகள் மற்றும் பந்தல் அருகே மணல் கொட்டி சமம் செய்யும் பணிகள் நடந்தன. அதற்காக சிலர் மலப்பாம்பாடி ஏரியில் அளவை மீறி 15 அடி ஆழத்திற்கும் மேலாக, ஜேசிபி இயந்திரம் மூலமாக 2,000 டிப்பர் லாரிக்கு மேல் மண் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், இதற்கு உழவர் உரிமை இயக்கத்தினர் மற்றும் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அத்துடன், ஏரியில் மண் எடுத்தவர்களை தடுத்து நிறுத்தி, ஏரியில் நீர் நிரம்பியுள்ள சூழலில், மண் எடுத்தால் நீர்நிலைகள் பாதிக்கும் என தெரிவித்து வாக்குவாதம் செய்துள்ளனர்.
பின்னர் இது சம்மந்தமாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், மனுவும் அளித்துள்ளனர். ஆனால், அதையும் பொருட்படுத்தாமல் மண் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை எதிர்த்து மாநாடு நடைபெறும் 14-ம் தேதி அன்று சாலை மறியலில் ஈடுபடப்போவதாக விவசாயிகள் அறிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 14-ம் தேதி அன்று விடியற்காலையில், உழவர் உரிமை இயக்கத்தைச் சேர்ந்த 21 விவசாயிகளை போளூர் காவல்துறையினர் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர். அவர்களை மாலை 6-மணிக்கு மேல் விடுவதாக கூறிய காவல்துறையினர் 6 மணிக்கு மேல் ஆகியும் விடுவிக்கவில்லை.
இதனை அடுத்து அரசுக்கு எதிராக கோஷமிட்டதாகவும், எட்டு வழி சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் ஈடுபட்டதாக கூறி அவர்கள் மீது 189,(2), 269(B) 191(2), 351(1.b) BNS act உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்து வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். கடந்த 8 நாட்களாக வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 21 விவசாயிகள் தற்போது நிபந்தனை ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இதில், சரவணன் என்ற விவசாயி நெஞ்சுவலி காரணமாக வேலூர் அடுக்கும்பாறை அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், வேலூர் மத்திய சிறையில் இருந்து ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை, 20 க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சிறை வெளியே கோஷமிட்டு சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர். பின்பு அவர்கள் அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களையும் எழுப்பினர்.