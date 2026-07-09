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விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி; திருவண்ணாமலை விவசாயிகள் சங்கு ஊதி நூதன ஆர்ப்பாட்டம்

அரசு விரைவில் சாதகமான நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு மாநிலம் தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தென்னிந்திய விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் எச்சரித்தனர்.

தி.மலை விவசாயிகள் சங்கு ஊதி நூதன ஆர்ப்பாட்டம்
தி.மலை விவசாயிகள் சங்கு ஊதி நூதன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 7:13 PM IST

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திருவண்ணாமலை: தவெக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்த விவசாயக் கடன் தள்ளுபடியை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் சங்கு ஊதி நூதன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நோக்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, தேர்தல் பிரசாரக் காலத்தில் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் அனைத்து பயிர்க் கடன்களும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என்றும், 5 ஏக்கருக்கு கீழ் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு முழுக்கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்றும், ஐந்து ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் கடனில் பாதி தொகை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் அரசு உறுதியளித்ததாக விவசாயிகள் நினைவூட்டினர்.

ஆனால், ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகும் அந்த வாக்குறுதிகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படாததால் விவசாயிகள் கடும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தனர்.

தற்போது விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெற்று விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில், இயற்கை சீற்றம், மழை பற்றாக்குறை, விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காதது, உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்தது போன்ற காரணங்களால் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், பல விவசாயிகள் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிப்பதாகவும், கடன் சுமையிலிருந்து விடுபட முழுமையான கடன் தள்ளுபடி மட்டுமே தீர்வாக இருக்கும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

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மேலும், கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் வேளாண்மைத் துறைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.47 ஆயிரம் கோடி நிதியிலிருந்து குறைந்தபட்சம் ரூ.17 ஆயிரம் கோடியை பயன்படுத்தி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாயம் பாதுகாக்கப்பட்டால்தான் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பும் உறுதியாக இருக்கும் என்பதால், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க தமிழக அரசு உடனடியாக வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவித்தனர்.

விவசாயிகள் கீழ்பென்னாத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வட்டாட்சியரிடம் வழங்கிய விவசாயிகள், சங்கு ஊதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அரசு விரைவில் சாதகமான நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு மாநிலம் தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தென்னிந்திய விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

விவசாயிகள் சங்கு ஊதி ஆர்ப்பாட்டம்
WAIVE CROP LOAN
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி
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TIRUVANNAMALAI FARMERS PROTEST

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