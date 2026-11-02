இடிந்து விழும் நிலையில் தொகுப்பு வீடுகள் - அச்சத்தில் குடியிருப்புவாசிகள்
ஆய்வுச் செய்து குடியிருப்பதற்கு தகுதியற்றதாக கண்டறியும்பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்ட வீடுகளில் வசிப்பவர்களை உடனடியாகப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் குடியிருப்புவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 1:20 PM IST
திருவண்ணாமலை: சேதமடைந்த தொகுப்பு வீடுகள் இடிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆலத்தூர் அருந்ததியர் குடியிருப்புவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கத்தை அடுத்த ஆலத்தூர் அருந்ததியர் குடியிருப்பில் மொத்தம் 11 தொகுப்பு வீடுகள் உள்ளன. இந்த வீடுகளில் சுமார் 50- க்கும் மேற்பட்டோர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட இந்த வீடுகளின் மேற்கூரைகள் தற்போது வலுவிழந்து காணப்படுகின்றன. மேற்கூரையின் பகுதிகள் ஆங்காங்கே பெயர்ந்து விழுந்து வருவதால், வீட்டிற்குள் வசிப்பதே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகக் குடியிருப்புவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் மேற்கூரைப் பகுதிகள் பெயர்ந்து விழுந்து விபத்து நிகழுமோ என்ற அச்சத்துடன் குழந்தைகளையும், குடும்பத்தினரையும் பாதுகாத்து கொண்டு உறங்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளதாகப் பெண்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வீடுகளின் மேற்கூரைகள் வழியாக மழைநீர் கசிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் வெளியேறுவதற்குப் போதிய வடிகால் வசதிகள் இல்லாததால், தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதுடன், சில வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்து தரையில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதன் காரணமாக வீட்டில் உள்ள பொருட்களைப் பாதுகாப்பதிலும், அன்றாடப் பணிகளை மேற்கொள்வதிலும் மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களையும் அப்பகுதி மக்கள் சந்தித்து வருகின்றனர்.
தண்ணீர் தேங்குவதால் அப்பகுதியில் கொசுத்தொல்லையும் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாகச் சிறுவர்கள் மற்றும் முதியவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக மக்கள் கவலைத் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே சிலருக்குக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர். எனவே, அப்பகுதியில் சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள 11 தொகுப்பு வீடுகளின் உறுதித்தன்மையை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுச் செய்து, குடியிருப்பதற்கு தகுதியற்றதாக கண்டறியும்பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்ட வீடுகளில் வசிப்பவர்களை உடனடியாகப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும். மேலும், தகுதியின் அடிப்படையில் புதிய வீடுகளையும் கட்டித் தரவேண்டும், குடிநீர், கழிப்பறை போன்ற அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து தர வேண்டும் என்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அந்த குடியிருப்புவாசிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.