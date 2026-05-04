திருவண்ணாமலையில் மீண்டும் எ.வ.வேலு? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பாக எ.வ.வேலு, பாஜக சார்பாக சி.ஏழுமலை, நாதக சார்பில் எஸ். விக்னேஷ், தவெக சார்பில் அருள் ஆறுமுகம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி
திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி
Published : May 4, 2026 at 12:05 AM IST

திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருவண்ணாமலை தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கவுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது பெரிய தொகுதியாகத் திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி உள்ளது. இங்கு 1951-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 6 முறையும், திமுக 9 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 1996-ம் ஆண்டு முதல் தொடர்ச்சியாக திமுக வெற்றி வாகை சூடி இத்தொகுதியைத் தக்கவைத்து வருகிறது. 2011, 2016, 2021 ஆகிய கடந்த மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் திமுக வேட்பாளர் எ.வ.வேலு தொடர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

இத்தொகுதியில் 1,20,961 ஆண்கள், 1,28,839 பெண்கள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 48 பேர் என மொத்தம் 2,49,848 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 2,08,836 (72.87%) வாக்குகள் பதிவாகின. இத்தேர்தலில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், திமுக வேட்பாளர் எ.வ.வேலு 1,37,876 வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் மூன்றாம் முறை வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் தணிகைவேல் 43,203 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று, 94,673 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். மேலும் நாம் தமிழர் வேட்பாளர் ஆர். அருண் 13,995 வாக்குகளும், மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் 6,246 வாக்குகள் பெற்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 30 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார். இத்தேர்தலில் 87.17 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. திமுக சார்பாக மீண்டும் எ.வ.வேலு களம் காண்கிறார். இவர் தமிழ்நாடு அரசில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சராகவும் உள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக வேட்பாளர் சி.ஏழுமலை இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் சார்பில் எஸ். விக்னேஷ், தவெக சார்பில் அருள் ஆறுமுகம் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021எ.வ.வேலுதிமுக
2016எ.வ.வேலுதிமுக
2011எ.வ.வேலுதிமுக

