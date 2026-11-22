திருவண்ணாமலையில், கார்த்திகை தீபத் திருவிழா தேரோட்டம் ; திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம்
ஒரே நாளில் ஐந்து தேர்கள் நான்கு மாட வீதிகளிலும் வலம் வந்த நிலையில், பல இடங்களில் பக்தர்கள் கற்பூரம் ஏற்றி தீபாராதனை செய்தும், பூக்களைத் தூவியும் வழிபட்டனர். சிவனடியார்கள் திருவாசகம், தேவாரம் பாடியபடி சென்றனர்.
Published : November 22, 2026 at 11:00 AM IST
திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலையில் பெரிய தேர் என்று அழைக்கப்படும் அண்ணாமலையார் தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் உலகப் புகழ்பெற்ற திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, நவம்பர் 21ம்தேதி அண்ணாமலையார் திருத்தேர் புறப்பாடு நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு பக்தி பரவசத்துடன் அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்தனர்.
முன்னதாக கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு அண்ணாமலையார், உண்ணாமுலையம்மன் மற்றும் பஞ்சமூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
ஒரே நாளில் ஐந்து தேர்கள்
தொடர்ந்து விநாயகர், வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான், அண்ணாமலையார் பிரியாவிடையுடன், உண்ணாமுலையம்மன், சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர்களில் எழுந்தருளினர்.
பின்னர் பெரிய தேர் என்று அழைக்கப்படும் அண்ணாமலையார் திருத்தேர் புறப்பட்டது. அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான மரத்தேரில் அண்ணாமலையார் உண்ணாமுலையம்மனுடன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்குக் காட்சியளித்தார்.
அப்போது பக்தர்கள் அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா, உண்ணாமுலையம்மனுக்கு அரோகரா என விண்ணதிர பக்தி முழக்கமிட்டு தேரின் வடத்தைப் பிடித்து இழுத்தனர்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழா தேரோட்டம் - விழாக்கோலம் பூண்ட திருவண்ணாமலை #Thiruvannamalai | #annamalaiyartemple | #carfestival | #KarthigaiDeepam | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/Gcv7FvIqu6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 22, 2026
பல இடங்களில் பக்தர்கள் கற்பூரம் ஏற்றி தீபாராதனை செய்தும், பூக்களைத் தூவியும் சுவாமியை வழிபட்டனர். சிவனடியார்கள் திருவாசகம், தேவாரம் பாடியபடி தேருடன் சென்றனர்.
ஒரே நாளில் ஐந்து தேர்கள் நான்கு மாட வீதிகளிலும் வலம் வரும் இந்த மகா ரதத் தேரோட்டத்தைக் காண தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்தனர்.
பாதுகாப்பு பணியில் 4500 போலீசார்
இதனால் நகரின் முக்கிய வீதிகள் அனைத்தும் மக்கள் வெள்ளமாகக் காட்சியளித்தன. தேரோட்டத்தையொட்டி பக்தர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உதயகுமார் உள்ளிட்ட ஏழு காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மேற்பார்வையில் சுமார் 4,500 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
விழாக்கோலம் பூண்ட திருவண்ணாமலை
மேலும் நான்கு மாட வீதிகளிலும் நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் இந்த மகா ரதத் தேரோட்டம், கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கியமான ஆன்மிக நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும். அண்ணாமலையாரைத் தேரில் தரிசிப்பது பெரும் பாக்கியம் என்ற நம்பிக்கையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்களின் அரோகரா முழக்கத்துடன் நடைபெற்ற தேரோட்டத்தால் திருவண்ணாமலை நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டது.