திருவள்ளூர் காப்புக்காடுப் பகுதியில் இளம்பெண் கழுத்தறுத்து கொலை - இளைஞர் கைது
பெண் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பென்னலூர்பேட்டை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 9, 2026 at 12:15 PM IST
திருவள்ளூர்: சென்றபாளையம் காப்புக்காடு பகுதியில் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த இளம்பெண், கழுத்தறுத்துக் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், இளைஞர் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலம் காரணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர துர்கா பிரசாத் (வயது 28). இவரும், திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்கரையை சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரின் மனைவி மணிமேகலை (வயது 24) என்பவரும் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த நவம்பர் 7-ஆம் தேதி மாலை சுமார் 4 மணியளவில், துர்கா பிரசாத்தும், மணிமேகலையும் பென்னலூர்பேட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சென்றபாளையம் காப்புக்காடு பகுதிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளனர். அப்போது, மணிமேகலை வேறொரு நபருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதாக துர்கா பிரசாத்திற்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த துர்கா பிரசாத், அவர் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய கத்தியால் மணிமேகலையின் கழுத்தை அறுத்ததுடன், முகத்திலும் சரமாரியாகக் குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமைடந்த மணிமேகலை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் துர்கா பிரசாத் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார். இதுகுறித்து பென்னலூர்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பென்னலூர்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து, மணிமேகலையை கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய துர்கா பிரசாத்தை காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: படுக்கையறையில் தீயில் கருகி இளைஞர் உயிரிழப்பு - சந்தேகத்தின் பேரில் காவல்துறை தீவிர விசாரணை
விசாரணையில், மணிமேகலையை கொலை செய்ததை துர்கா பிரசாத் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக சந்தேகமடைந்து, அதேபோன்ற உறவில் இருந்த மற்றொருவர் பெண்ணை கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.