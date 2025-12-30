ஒடிசா இளைஞர் தாக்குதல் விவகாரம்: வீடியோவை பரப்ப வேண்டாம் என திருவள்ளூர் எஸ்.பி வேண்டுகோள்
கடந்த டிசம்பர் 27ஆம் தேதி திருத்தணி ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே 4 இளைஞர்கள் சேர்ந்து, ஒடிசா மாநில தொழிலாளியை தாக்கிய சம்பவம் பேசுபொருளாகி உள்ளது
Published : December 30, 2025 at 6:13 PM IST
திருவள்ளூர்: ஒடிசா மாநில இளைஞர் தாக்கப்பட்டது குறித்து வெளியான வீடியோவை இணையத்தில் பரப்ப வேண்டாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விவேக் சுக்லா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
திருத்தணியில் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விவேக் சுக்லா அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'கடந்த டிசம்பர் 27ஆம் தேதி திருத்தணி ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே 4 இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஒடிசாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரை தாக்கியது குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. அதன் பேரில், திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரின் புகார் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவருக்கு முறையான உதவியும் அளிக்கப்பட்டது.
புகாரின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான நோக்கத்துடன், சட்டத்துக்கு முரண்பட்ட 4 இளஞ்சிறார்கள் (Chidren in Conflict with Law - CICLS) இந்த குற்றத்தை செய்திருப்பது தெரியவந்தது. மேற்கண்ட நான்கு பேரும் கடந்த 28ஆம் தேதி அன்று கைது செய்யப்பட்டு, இளையர் நீதிக்குழு (Juvenile Justice Board - JJB) முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
அதில், மூன்று CICL-க்கள் செங்கல்பட்டில் உள்ள பாதுகாப்பு இல்லத்திற்கு (Place of Safety) அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். சட்டத்துக்கு முரண்பட்ட ஒரு இளஞ்சிறாருக்கு இளையர் நீதிக்குழுவால் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட CICLக்கள் மீது சட்டப்படி தகுந்த மற்றும் உடனடியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வழக்கின் விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சம்பவம் தவிர பிற மாநில நபர்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள் சமீபத்தில் ஏதும் நடைபெறவில்லை. பிற மாநில நபர்கள் இங்கு பாதுகாப்பாகவும், இணக்கமாகவும் வாழ்வதற்கு தகுந்த சூழல் நிலவுகிறது. மற்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நபர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலும், அவர்கள் பணியாற்றும் இடங்களிலும் போதுமான காவல் ரோந்து ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் அடிக்கடி ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, பிற மாநில தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறித்து கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் தடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் கடுமையான கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் இச்சம்பவத்தின் உணர்வுப்பூர்வ தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, தாக்குதல் தொடர்பான இவ்வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பரப்ப வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. அவ்வாறு பரப்பப்படுவதால் பொது அமைதி மற்றும் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது' என்றும் விவேக் சுக்லா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.