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திருவள்ளூரில் 56 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 2 பேரை தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் உத்தரவை அடுத்து கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதை தடுக்க எல்லை மாவட்டங்களில் விடிய விடிய போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 9:08 PM IST

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் 56 கிலோ கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டது. இதுதொடர்பாக 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தமிழகம் முழுவதும் கஞ்சா, கொக்கைன், பெத்தமட்டமைன் பொருட்களின் நடமாட்டம் அதிக அளவில் உள்ளது. இதனால் கொலை, வழிப்பறி, பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற குற்றங்களும் பெருகி வருகின்றன.

எனவே, போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த இரும்புக் கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அண்மையில் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் போலீசாரும், போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினரும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, ஆந்திரா, கேரளா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து போதைப்பொருள் தமிழகத்துக்கு கடத்தி வரப்படுவதை தடுக்க எல்லை மாவட்டங்களில் விடிய விடிய வாகனத் தணிக்கையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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அந்த வகையில், ஆந்திராவை ஒட்டியுள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக போலீசார் அதிரடி சோதனையை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், திருவள்ளூர் நகர காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட நாகாத்தம்மன் கோவில் அருகே சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்றுகொண்டு இருந்த நபரை டவுன் போலீசார் பிடித்து சோதனை செய்தனர்.

அப்போது அவர் வைத்திருந்த 4 கோணிப் பைகளில் சுமார் 51 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த பினேடு கன்ஹார் (23) என்பதும், பள்ளி-கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.

தொடர்ந்து, அந்த இளைஞரை கைது செய்த திருவள்ளூர் டவுன் போலீசார் அவரிடம் இருந்து 51 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இதேபோல், திருவள்ளூரை அடுத்த கடம்பத்தூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சிற்றம்பாக்கம் விநாயகர் கோவில் அருகே சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றுகொண்டு இருந்த நபரை போலீசார் சோதனை செய்ததில் அவரிடம் 1 கிலோ 200 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

விசாரணையில், அவர் கடம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மன்னார் (27) என்பது தெரியவந்தது.இது குறித்து கடம்பத்தூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

GANJA ARREST
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TIRUVALLUR GANJA

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