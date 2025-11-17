காதலிக்கு செல்ஃபோன் இல்லாததால் பெண் அடித்துக் கொலை; இளைஞர் வெறிச்செயல்
செல்ஃபோன் சிக்னலை ஆராய்ந்த போலீசார், சென்னை அரும்பாக்கத்தில் ஆட்டோவில் உறங்கியிருந்த வெங்கடேசன் என்ற இளைஞரை கைது செய்து விசாரித்ததில் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
Published : November 17, 2025 at 1:04 PM IST
திருவள்ளூர்: தனது காதலியிடம் செல்ஃபோன் இல்லாததால் வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த பெண்ணை கொலை செய்து அவரது செல்ஃபோன் தங்க சங்கிலி, கம்மலை இளைஞர் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த சூளைமேனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரஸ்வதி (55). இவரது கணவர் சில வருடங்களுக்கு முன் இறந்துவிட்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ள நிலையில் இருவருக்கு திருமணமாகி அவரவர் குடும்பங்களுடன் சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தாய் சரஸ்வதி திருவள்ளூரில் உள்ள வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார். அவரது வீட்டுக்கு அருகே உறவினர்கள் பலரும் வசித்து வருகின்றனர். வார விடுமுறைகள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் மகன்கள் சரஸ்வதி வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், சரஸ்வதி நேற்று தனது வீட்டின் மேல் மாடியை சுத்தம் செய்ய போவதாக உறவினர்களிடம் தெரிவித்து சென்றுள்ளார். ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வீட்டைவிட்டு வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த உறவினர்கள் வீட்டை திறந்து பார்த்துள்ளனர். அப்போது சரஸ்வதி ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்து கிடந்துள்ளார். அதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள் உடனடியாக ஊத்துக்கோட்டை போலீசாருக்கும், சரஸ்வதியின் மகன்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் சரஸ்வதியின் உடலை மீட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் சரஸ்வதி அணிந்திருந்த தங்க சங்கலி, கம்மல் மற்றும் செல்ஃபோன் திருடு போயிருப்பதை அவரது மகன்கள் கண்டறிந்தனர். இதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்டமாக அந்த இடத்தின் செல்ஃபோன் சிக்னல்களை கொண்டு ஆராய்ந்ததில் சரஸ்வதியின் செல்ஃபோனில் இருந்து கடைசியாக புதிதாக இரண்டு நம்பர்களுக்கு அழைப்பு சென்றுள்ளதும், பின் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து சிக்னலை வைத்து டிராக் செய்த போலீசார், சென்னை அரும்பாக்கத்தில் ஆட்டோவில் உறங்கியிருந்த வெங்கடேசன் என்பவரை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அந்த நபர் தனது செல்ஃபோன் உடைந்ததால் மாத தவணை கட்டுவதற்கு வழி இல்லாமல் இருந்ததாகவும், முக்கியமாக தனது காதலிக்கு செல்ஃபோன் இல்லாததால் சரஸ்வதியை நோட்டம்விட்டு திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் ஒப்புகொண்டார். மேலும் அவரது தங்க சங்கிலியை கழுத்தில் இருந்து எடுக்க முயற்சித்தபோது அவர் கத்தி கூச்சலிட்டதால் அடித்துக்கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்தார்.
|இதையும் படிங்க: பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வர உடல் பருமனே காரணம் - எச்சரிக்கும் அரசு மருத்துவர்!
மேலும் கொள்ளையடித்த நகையை அடகு கடையில் வைத்து பணமாக மாற்றியதாக கூறிய நிலையில் போலீசார் அதனை மீட்டனர். தொடர்ந்து, அவரை கைது செய்து ஊத்துக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். சம்பவத்தில் தொடர்புடைய முக்கிய நபரை போலீசார் 8 மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்த நிலையில் உயரதிகாரிகள் அவர்களை வெகுவாக பாராட்டினர்.