திருவள்ளூரில் கல்லூரி மாணவியை வீடு புகுந்து வெட்டிய கும்பல்; இபிஎஸ், அண்ணாமலை கண்டனம்

ஐந்தாண்டு கால திமுக ஆட்சியில், தமிழகத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் பெருகிவிட்டதாக அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

மீஞ்சூர் காவல் நிலையம்
Published : April 15, 2026 at 4:54 PM IST

திருவள்ளூர்: கல்லூரி மாணவியை மர்மநபர்கள் அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் அடுத்த வல்லூர் வாலாஜா நகரில் 100- க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு பயிலும் 17 வயது மாணவி தனது தேர்விற்காகப் படித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரது வீட்டிற்குள் அடையாளம் தெரியாத மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் இன்று காலை புகுந்துள்ளது.

அந்த கும்பல் கையில் இருந்த அரிவாளால் மாணவியைச் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்ப முயன்றது. அப்போது மாணவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் அங்கு திரண்டனர். பின்னர் கும்பலில் இருந்த ஒருவரை மடக்கிப்பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, படுகாயமடைந்த மாணவி மீட்கப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீஞ்சூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே சம்மந்தப்பட்ட நபர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் மாணவியின் உறவினர்கள், மீஞ்சூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர். அப்போது, அமைதியான இடமாக இருந்த தங்களது குடியிருப்புப் பகுதியில் தற்போது கஞ்சா போதை அதிகரித்து இருப்பதாகவும், கஞ்சா போதை ஆசாமிகளால் பொதுமக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த மீஞ்சூர் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கொள்ளையடிப்பதற்காக மட்டுமே அந்த கும்பல் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தலைவர்கள் கண்டனம்

இந்த சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனங்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் 'திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த கல்லூரி மாணவியை குறிவைத்து கஞ்சா போதையில் இருந்த இளைஞர்கள் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மீது கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தியதில் மாணவி உயிருக்கு போராடி வருவதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கிறது.

இந்த கொடூரக் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறை அதிகாரிகளை வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கஞ்சா போதை, பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை முயற்சி, இதுதான் திமுக ஆட்சிக்காலம்! படிக்கும் கனவுகளோடு இருந்த மாணவியை, ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராட வைத்திருப்பது தான் ஸ்டாலின் மாடல்.

இந்த மாடல் தான் மீண்டும் வரவேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் துடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார். நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்கிறேன். இத்தனை நாட்கள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்த மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளதைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை, ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினாரா? தன் ஆட்சிக்கான 'Accountability' இல்லாத, என்ன நடக்கிறது என்று ஐடியா-வே இல்லாத ஒரு 'Dummy' முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டை ஆண்டது போதும். ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான். தமிழகம் வாழ வேண்டுமா? ஆம் என்றால், திமுக வீழ்ந்தே ஆகவேண்டும்!' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையும் இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், 'மீஞ்சூர் அருகே உள்ள வல்லூர் வாலாஜா நகரில், வீட்டில் தேர்வுக்குப் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவியை, கஞ்சா போதையில் வீட்டினுள் புகுந்த கும்பல், பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி, மாணவி தற்போது ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்ற செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியின் அவலம், இன்று கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு, போதைப் பொருள் புழக்கம் பெருகி, வீட்டிற்குள் இருக்கும் நமது குழந்தைகளுக்கே பாதுகாப்பில்லாத நிலை உருவாகியிருக்கிறது' என்று அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

