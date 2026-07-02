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இறால் தொழிற்சாலையில் இருந்து 2 டன் அம்மோனியா இரண்டு நாள்களில் வெளியேற்றப்படும் - திருவள்ளூர் ஆட்சியர் தகவல்

பெரியபாளையம் அருகே இயங்கி வந்த தனியார் இறால் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் கடந்த ஜூன் 21-ம் தேதி அம்மோனியா வாயு கசிந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இதுவரை 17 பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஆட்சியர் பேட்டி
ஆட்சியர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 11:10 PM IST

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திருவள்ளூர்: தனியார் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் மீதமுள்ள 2 டன் அம்மோனியா 2 நாட்களில் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்படும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் பகுதியில் இறால் பதப்படும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிந்து 17 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 2 டன் அம்மோனியா வாயு டேங்கர் லாரி மூலம் 2 நாட்களில் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்படும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் இதுகுறித்து பொது மக்களுக்கு முறையாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும்; தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக டேங்கர் லாரியில் மாற்றப்படும், அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் நாளை தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

400 டன் இறால்கள் இதுவரை அப்புறப்படுத்துள்ளது, இறால் மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆய்வக அறிக்கை வந்த பின் இறால்களை எங்கு வைப்பது என முடிவு செய்யப்படும்;வேலைக்கு ஆட்களை அழைத்து வந்தவர்கள் வேறு யார் என்பது குறித்து காவல் துறை மூலம் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TIRUVALLUR COLLECTOR
இறால் ஏற்றுமதி நிறுவனம்
ஆட்சியர் கவிதா
AMMONIA GAS LEAKAGE

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