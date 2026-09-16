திருவள்ளூர் ஏ.டி.எம் மெஷின் கொள்ளை - வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 3 பேர் கைது; 2 லட்சம் பணம் பறிமுதல்
தலைமறைவாக உள்ள மற்ற 3 கொள்ளையர்களையும் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக ஆவடி காவல் ஆணையரக துணை ஆணையர் வினோத் சாந்தாராம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 1:23 PM IST
திருவள்ளூர்: ஏ.டி.எம் இயந்திரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களிடமிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெள்ளவேடு கூடப்பாக்கம் பகுதியில் ஹிட்டாச்சி எனப்படும் தனியார் வங்கிக்கு சொந்தமான ஏடிஎம் மெஷின் வைக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த 5ஆம் தேதி ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் ஒன்று இந்த மெஷினை கொள்ளையடித்துச் சென்றது.
இந்நிலையில், கொள்ளையடித்துச் செல்லப்பட்ட ஏ.டி.எம் மெஷின் மற்றும் அதற்கு பயன்படுத்திய ஆம்னி வாகனம் உள்ளிட்டவைகள் அங்கிருந்து சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலிருந்த முட்புதர் அருகே கண்டறியப்பட்டது. ஆனால் ஏ.டி.எம் மெஷினில் இருந்த 12 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளையர்கள் 3 இருசக்கர வாகனங்களில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, ஆவடி காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் மேற்பார்வையில் துணை ஆணையர் வினோத் சாந்தாராம் தலைமையில் 34 பேர் கொண்ட நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, ஏடிஎம் இயந்திர கொள்ளையர்களை பிடிக்க தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கடந்த 10 நாட்களாக நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டையில், கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மற்றும் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு பகுதிகளில் இருந்து மூன்று கொள்ளையர்களை பிடித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில் மூன்று கொள்ளையர்களும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் அவர்கள் சமீம், சர்ஃபார் கான் மற்றும் ரசூல் ஆகியோர் என்பதும் தெரியவந்தது
தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் கொள்ளையடிக்க பயன்படுத்திய பொருட்கள் மற்றும் ரூ. 2 லட்சம் பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் அதில் சர்ஃபார் கான் என்ற கொள்ளையர், ஏற்கனவே டெல்லியில் துப்பாக்கி பயன்படுத்திய வழக்கில் குற்றவாளி என தெரியவந்துள்ளது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, தலைமறைவாக உள்ள மற்ற 3 கொள்ளையர்களையும் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக ஆவடி காவல் ஆணையரக துணை ஆணையர் வினோத் சாந்தாராம் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் கும்மிடிப்பூண்டி, தாம்பரம் மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏடிஎம் மெஷின் கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்த கொள்ளை வழக்கில் முதன்முறையாக தமிழ்நாடு போலீசார் வெளிமாநிலங்களுக்குச் சென்று கொள்ளையர்களை கைது செய்திருப்பது பொதுமக்களிடையே பாராட்டை பெற்றுள்ளது.