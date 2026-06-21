திருவள்ளூர் இறால் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிவு: 7 பேர் உயிரிழப்பு; 40 -க்கும் மேற்பட்டோருக்கு தீவிர சிகிச்சை
இறால் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்களில் 7 தொழிலாளர்கள் இதுவரை 7 உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : June 21, 2026 at 3:59 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் உள்ள இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிந்ததில், அங்கு வேலை செய்து வந்த தொழிலாளர்கள் 7 பேர் உயிரிழந்தனர். 40-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கண்ணிகைபேர் கிராமத்தில், தனியார் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது.
இன்று மதியம் 1 மணியளவில் அந்த தொழிற்சாலையில் திடீரென அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது. இதில், சில நிமிடங்களிலேயே அந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் உதவியுடன் அவர்கள் அனைவரும் அங்குள்ள இரண்டு தனியார் மருத்துவனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மொத்தம் 40- க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் 7 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.