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திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து போன்று இனி நடக்காது - சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உறுதி

அம்மோனியா கசிவால் 74 தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை 5 பேர் உயிரிழந்க்துள்ளதாக அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ்
அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 12:37 PM IST

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சென்னை: திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து போன்று இனி நடக்காது என சட்டப்பேரவையில் தொழிலாளர் நலன் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உறுதி அளித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் கன்னிகைபேர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் இறால் மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா கசிவால் பரிதாபமாக 5 இளம்பெண் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். அபாய கட்டத்தில் இருக்கும் பலர் பல்வேறு தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அம்மோனியா கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 3-ஆவது நாள் கூட்டத்தில், தொழிலாளர் நலன் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், விதி எண் 110 கீழ் ஆற்றிய உரையில், ”திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை வட்டம், பெரியபாளையம் அருகே கன்னிகைபேர் கிராமத்தில் 21.06.2026 அன்று புனித பீட்டர் மற்றும் பால் கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனம் (St Peter & Paul Sea Food Exports Private Limited - பதிவு எண்: TVR08603) என்ற தனியார் கடல் உணவுகளை பதப்படுத்தும் தனியார் தொழிற்சாலையில், ஐஸ் ஃபிளேக்ஸ் ஜெனரேட்டர் மெஷினுக்கு (ice flakes generator machine) செல்லும் பைப்லைன் வால்வில் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட விபத்தின் காரணமாக அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இவ்விபத்தின் காரணமாக, அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த 74 நபர்கள் (70 பெண்கள், 4 ஆண்கள்) பாதிக்கப்பட்டு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில் 15 நபர்கள் அரசு மருத்துமனையிலும், 27 நபர்கள் தனியார் மருத்துவமனையிலும், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர். 27 நபர்கள் சாதாரண சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைவருக்கும் சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்விபத்தில் துரதிருஷ்டவசமாக 5 பெண்கள் உயிரிழந்தனர் என்ற துயரமான செய்தியினை கேட்டறிந்து முதலமைச்சர் மிகவும் வேதனை அடைந்து, அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிலிருந்து தலா 2 லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்கள்.

மேலும், அவர்களின் உடல்களை சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பி, நல்லடக்கம் செய்வதற்கான செலவினை அரசே மேற்கொள்ளும் எனவும் தெரிவித்துள்ளர்கள். இவ்விபத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கவும் முதலமைச்சர் உத்தவிட்டுள்ளார்.

இவ்விபத்தில் உயிரிழந்து மற்றும் பாதிப்படைந்த தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளர்கள் மாநில ஈட்டுறுதி காப்பீட்டு திட்டம் (ESI), வருங்கால வைப்பு நிதியை (PF) உடனடியாக வழங்கிடவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இவ்விபத்து குறித்து தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத் துறை இயக்குநர், பொது சுகாதாரத் துறையின் இயக்குநர் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய உறுப்பினர் செயலாளர் அறிக்கையினை 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாகவும், முழுமையான விசாரணையை 3 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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இனிவரும் காலங்களில், இதுபோன்ற விபத்துகளைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஆபத்தான தொழிற்சாலைகளை (Hazardous Industries) உடனடியாக குழு அமைத்து ஆய்வு செய்யவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், “மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் 54,957 தொழிற்சாலைகளும், அதில் 27,65,313 தொழிலாளர்களும் உள்ளனர். அதில் அபாயகரமான தொழிற்சாலைகள் 6,669 ஆகவும் இருக்கிறது. இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற விபத்து ஏற்படாமல் இருக்க தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்” என்று அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உறுதி அளித்தார்.

TAGGED:

MINISTER MOHAMMED PARVEZ
திருவள்ளூர் கன்னிகைபேர்
அம்மோனியா வாயு கசிவு
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