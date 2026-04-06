நீங்க இதை மட்டும் செய்யுங்க துரை சந்திரசேகரனை அமைச்சராக்குறேன்; வாக்காளர்களுக்கு உதயநிதி 'செக்'

தஞ்சாவூரில் எட்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் 100% வெற்றி என்பதை சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிரூபித்துக் காட்டுவோம் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சூளுரைத்துள்ளார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரம்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 8:18 PM IST

தஞ்சாவூர்: ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறவைத்து விடுங்கள். நான் தலைவரிடம் பேசி துரை சந்திரசேகரனை அமைச்சராக்குகிறேன் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பிரச்சாரத்தின் போது வாக்காளர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் துரை சந்திரசேகரனுக்கு ஆதரவாக திமுகவின் இளைஞரணிச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் என்றைக்குமே திமுகவின் கோட்டை. கடந்த முறை 8 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 7 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோம். ஒரே ஒரு தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துவிட்டோம். அது எந்த தொகுதி என்று உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் இந்த முறை 8 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவோம். தஞ்சாவூரில் 100% வெற்றி என்பதை இந்தத் தேர்தலில் நிரூபித்துக் காட்டுவோம்.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது துரை சந்திரசேகரனை நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 54,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த முறை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக 60,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். நீங்கள் மட்டும் துரை சந்திரசேகரனை சுமார் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்துவிட்டீர்கள் என்றால், நான் சத்தியமாகச் சொல்கிறேன், உறுதியாகச் சொல்கிறேன். மாதந்தோறும் ஒருமுறை தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு வருகைத் தந்து உங்களை பார்த்துவிட்டுப் போவேன்.

நீங்கள் சொன்னது மாதிரி ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்து விடுங்கள். நான் தலைவரிடம் பேசி அவரை அமைச்சராக்குகிறேன். நானும் ஒரு வேட்பாளர் தான். நானும் இந்தத் தேர்தலில் களம் காண்கிறேன். நானே அடிக்கடி அதை மறந்துவிடுகிறேன். என் தொகுதி சென்னையில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதி. இரண்டாவது முறையாக தலைவர் எனக்கு வாய்ப்புக் கொடுத்திருக்கிறார். என் தொகுதிக்கே ஒரே ஒருமுறை தான் வாக்குச்சேகரிக்கச் சென்றிருக்கிறேன்.

என் தொகுதியை விட்டுவிட்டு இன்று திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு வந்து அண்ணன் துரை சந்திரசேகரனுக்கு வாக்குக் கேட்கிறேன் என்றால், என் வெற்றியைவிட அண்ணன் துரை சந்திரசேகரனின் வெற்றி நம் எல்லோருக்கும் முக்கியமான வெற்றி. இதுவரைக்கும் ஐந்து முறை உங்களின் அன்பைப் பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிவிட்டார். இந்த முறை சிக்ஸர் அடிக்க வேண்டும். திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதி இந்த முறை சிக்ஸர் அடித்து ஆறாவது முறையாக அண்ணனை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்.

செங்கிப்பட்டியில் 300 ஏக்கரில் ரூபாய் 120 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சிப்காட் அமைக்கப்பட உள்ளது. பூதலூர் ஒன்றியம், பூதக்குடி ஊராட்சியில் புதிய கால்நடைத் தீவனத் தொழிற்சாலை கொண்டு வந்திருக்கிறார். திருவையாறு பேரூராட்சி இன்று நகராட்சியாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களை இணைக்கும் வகையில் 90 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கல்லணை, கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே புதிய உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ரூபாய் 3 கோடி மதிப்பீட்டில் திருவையாறில் உள்விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கும் பணி; திருக்காட்டுப்பள்ளி பேரூராட்சியில் நேதாஜி மார்க்கெட்; ரூபாய் 50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுத் திட்டை ஊராட்சியில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் என எத்தனையோ பணிகளை இந்தத் திருவையாறு தொகுதிக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

