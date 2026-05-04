திருவாடானையில் இந்த முறை எம்எல்ஏ யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருவாடானை தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் கரு மாணிக்கம், அதிமுகவின் கிருத்திகா முனியசாமி, தவெக சார்பில் வி.கே.ராஜி, நாதக சார்பில் பிரேம் நாத் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:45 AM IST
திருவாடானை (ராமநாதபுரம்): ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதியான திருவாடானையில் வெற்றிப்பெற்று எம்எல்ஏ ஆகப் போவது யார் என்பது இன்றைக்கு தெரிந்துவிடும்.
தமிழகத்தின் 210 -வது சட்டமன்றத் தொகுதியான திருவாடானையில் அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த பொதுத் தேர்தலில் மொத்தம் 76.85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
திருவாடானை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள்: 1,40,103
பெண்கள்: 1,41,997
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21
மொத்தம்: 2,82,121
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கரு மாணிக்கம், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரான ஆணிமுத்துவை சுமார் 14 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த முறையும் திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவான கரு மாணிக்கமே களமிறங்குகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் கிருத்திகா முனியசாமி, தவெக சார்பில் வி.கே.ராஜி, நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பிரேம் நாத் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
மதுரை - தொண்டி மற்றும் காரைக்குடி - ராமநாதபுரம் சாலைகளை இணைக்கும் ஒரு முக்கியப் போக்குவரத்து மையமாக திருவாடானை விளங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்புகள் சில இருந்தாலும் வைகை நீர் முறையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் திருவாடானை பகுதிக்கு வந்து சேருவதில்லை என்பது பொதுமக்களின் நீண்டகால புகாராக உள்ளது.
ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கண்மாய் இருந்தாலும், அவை முறையாகத் தூர்வாரப்படாததால் மழைநீரை முழுமையாகச் சேமிக்க முடியவில்லை என்று வேதனையும் விவசாயிகளுக்கு உள்ளது.
திருவாடானை தாலுகாவில் 150-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருந்தாலும், விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய உப்பூர் அல்லது ஆர்.எஸ். மங்கலம் போன்ற இடங்களுக்கு அதாவது 30 முதல் 40 கி.மீ தூரம் வரை செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதனால் போக்குவரத்துச் செலவு அதிகரித்து லாபம் குறைகிறது என்றும் அவர்கள் குமுறுகின்றனர்.
இந்த பகுதியின் முக்கியப் பயிரான குண்டு மிளகாயைச் சேமிக்கப் போதிய குளிர்பதனக் கிடங்குகள் மற்றும் ஏற்றுமதி மையங்கள் இல்லை. அவற்றை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளனர்.
பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், இளைஞர்கள் வேலை தேடி திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் போன்ற நகரங்களுக்கு புலம்பெயரும் நிலை தொடர்கிறது. இது மாற வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகள் நிறைந்த திருவாடானை தொகுதிகளில் இந்த முறையில் வெல்ல போவது யார் என்பது இன்றைக்கு தெரிந்துவிடும்.