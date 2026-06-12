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ஆடுகள் சரியாக மேய்க்காததால் சிறுவன் கொலை: 3 மாதங்களுக்கு பின் வெளியான அதிர்ச்சி சம்பவம்

கோழிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்ததாலும், ஆடுகளை சரியாக மேய்க்கவில்லை என்றும், தனது மகனை கொலை செய்தததாக வெண்ணிலா திருத்தணி போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

திருத்தணி காவல் நிலையம்
திருத்தணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 10:48 AM IST

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திருவள்ளூர்: திருத்தணி அருகே ஆடு வளர்க்கும் பண்ணையில் சிறுவன் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 3 மாதங்களுக்கு முன் நடந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 4 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

திருத்தணி நகராட்சி, எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன். இவர் திருத்தணி அருகே உள்ள முருகம்பட்டு ஊராட்சியில், கோழி, வாத்து, ஆடு வளர்க்கும் பண்ணை நடத்தி வருகிறார். இதனை பராமரிப்பதற்கு வேலையாளாக திருத்தணி இந்திரா நகரை சேர்ந்த நண்பரான வினோத் என்பவர் மூலமாக அவரது சின்னம்மா வெண்ணிலா என்பவரை பணியில் அமர்த்தியுள்ளார்.

இதில் வெண்ணிலாவுடன் அவரது மூன்று மகன்கள் சுரேஷ் (15), சூர்யா (7) மற்றும் தேவா (4) ஆகியோர் ஆறு மாதங்களாக பண்ணையில் ங்கி வேலை பார்த்து வந்தனர். இந்நிலையில் திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு கண்ணீருடன் சென்று புகார் ஒன்று அளித்தார். வெண்ணிலா. அதில் தனது மூத்த மகன் சுரேஷை, பண்ணை உரிமையாளர் பாலமுருகன் அடித்து கொலை செய்து புதைத்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.

உடனடியாக திருத்தணி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.

கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பாலமுருகன், வினோத்
கைது செய்யப்பட்டுள்ள பாலமுருகன், வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பண்ணை உரிமையாளர் பாலமுருகன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தென் மாநிலங்களுக்கு குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்றிருந்தார். திரும்பி வந்த போது, பண்ணையில் கோழிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்துள்ளன. மேலும் ஆடுகள் பக்கத்து தோட்டத்தில் மேய்ந்ததால் பிரச்சனை ஏற்பட்டது குறித்தும் வெண்ணிலாவிடம் கேட்டுள்ளார்.

அப்போது பாலமுருகன் மற்றும் வினோத் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து, வெண்ணிலா மற்றும் அவரது மகன் சுரேஷை இரும்பு சுத்தியலால் கடுமையாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் சம்பவ இடத்தியேலே சிறுவன் சுரேஷ் உயிரிழந்தான். மேலும், உயிரிழந்த சிறுவனை அந்தப் பண்ணை நிலத்தில் ஒரு பகுதியில் புதைத்ததாகவும், இதற்கு பாலமுருகன் மனைவி புவனேஸ்வரி, அவரது 15 வயது மகள், மற்றும் வினோத் ஆகியோர் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் வெண்ணிலா போலீசாரிடம் தெரிவித்தார்.

மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாலமுருகன், அவரது மனைவி புவனேஸ்வரி, அவர்களது 15 வயது மகள், மற்றும் வினோத் ஆகியோரை இரவோடு இரவாக அவர்கள் செல்போன் சிக்னலை வைத்து, திருவள்ளூர் அருகே கடம்பத்தூர் பகுதியில் வைத்து போலீசார் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட பாலமுருகன் மற்றும் வினோத் ஆகியோரை சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு போலீசார் அழைத்து வந்தனர். அங்கு புதைக்கப்பட்ட சுரேஷின் சடலத்தை திருவள்ளூர் மாவட்ட நீதிபதி நளினி தேவி, திருத்தணி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷீபன் திமான் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் முன்னிலையில் தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு சுரேஷின் உடல் அவரது தாயார் வெண்ணிலாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் விவேகானந்த சுக்லா சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த காவல் கண்காணிப்பாளர் விவேகானந்தன் சுக்லா, "இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஒரு இளம்பெண் உட்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேற்கொண்டு இந்த வழக்கில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று கூறினார்.

சிறுவன் சுரேஷ் கொலை செய்யப்பட்டு புகைக்கப்பட்ட சம்பவம் நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்துவிட்டது. கொலை நடந்த போது, பாலமுருகன், வெண்ணிலாவை அடைத்து வைத்து சித்தரவதை செய்து, ’உன் மகன் இறந்து விட்டான், உனக்கு மகனாக நான் இருக்கிறேன், வீடு கட்டித் தருகிறேன். வெளியே யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம்’ என்று மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

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மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாகியும் பாலமுருகன் தரப்பில் வீடு கட்டிக் கொடுக்காமல் இருந்ததால், இரு தரப்பினருக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு, இந்த சம்பவம் குறித்து திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் வெண்ணிலா புகார் தெரிவித்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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திருத்தணி சிறுவன் கொலை
ஆடு மேய்க்காததால் சிறுவன் கொலை
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