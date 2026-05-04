திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் வெல்லப் போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் திமுக-தினேஷ் குமார், பாஜக- தங்கராஜ், நாம் தமிழர் கட்சி- தினேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம்- பாலமுருகன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 2:15 AM IST

திருப்பூர் தெற்கு (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு பகுதிகளுக்குள் உள்ளடக்கியது திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி. பின்னலாடை எனப்படும் பனியன் உற்பத்தி ஆலைகள், ஜவுளித்துறையைச் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும். லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றன. 'டாலர் சிட்டி' என்றழைக்கப்படும் திருப்பூர் நகரத்தின் மைய பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்று தொகுதி வாக்காளர்கள் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 289 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்தியுள்ளனர். இதன்மூலம் 90.67% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 62.67% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இந்த முறை 28% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தினேஷ் குமார், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் தங்கராஜ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தினேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பாலமுருகன் என மொத்தம் 24 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்

2011- ஆம் ஆண்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், 2016- ஆம் ஆண்டு அதிமுகவும், 2021- ஆம் ஆண்டு திமுகவும் திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட குணசேகரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் செல்வராஜியை சுமார் 15,933 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்துள்ளார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செல்வராஜ், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுகவைச் சேர்ந்த குணசேகரனை சுமார் 4,709 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

வாக்காளர்கள் விவரங்கள்

திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தமாக 1,97,091 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 96,191 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,00,876 பெண் வாக்காளர்களும், 24 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.

திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016குணசேகரன்அதிமுக
2021செல்வராஜ்திமுக

