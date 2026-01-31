ETV Bharat / state

''பள்ளி மாணவர் தீயில் வீசப்பட்டதன் பின்னணியில் சாதி?'' - திருப்பூர் காவல்துறை பரபரப்பு விளக்கம்

மாணவன் தீயில் வீசப்பட்ட சம்பவம் விளையாட்டின் போது, ஏற்பட்ட தற்செயலான நிகழ்வாகும். இதில், தீங்கிழைக்கும் அல்லது பாகுபாடு காட்டும் நோக்கம் எதுவும் இல்லை என திருப்பூர் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Published : January 31, 2026 at 8:12 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 8:20 PM IST

திருப்பூர்: பள்ளி மாணவர் தீயில் வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் சாதி பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது என திருப்பூர் மாவட்ட காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி பகுதியை சேர்ந்த 13 வயது மாணவர் குன்னத்தூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் பயின்று வருகிறார். அவருடன் படிக்கும் சகமாணவர்கள் இருவர், அவரிடம் சாதி பெயரை சொல்லி கிண்டல் செய்துள்ளனர். மேலும் அவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாணவரின் கை, காலைகளைப் பிடித்து எரியும் குப்பையில் தூக்கி எறிந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் தற்போது பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

சாதியை சொல்லி கிண்டல்?

இதுகுறித்து மாணவரின் தாய் கூறுகையில், ''எனது மகனை சாதி பெயரை சொல்லி திட்டி, தீயில் தூக்கி வீசியுள்ளனர். இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியர் யாரும் பள்ளிக்கு வரவில்லை. ஆசிரியர்களே எனது மகனின் நிறத்தை வைத்து கிண்டல் செய்து வந்தனர். எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இதில் சாதி பிரச்சனை எதுவும் இல்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் காவல்துறை மறுப்பு

இதுகுறித்து காவல்துறையில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “திருப்பூர், குன்னத்தூரை சேர்ந்த 8 ஆம் வகுப்பு மாணவன், சக மாணவர்கள் இருவரால் சாதி பெயரைச் சொல்லி இழிவுபடுத்தப்பட்டு, தீ எரிந்து கொண்டிருந்த குப்பைக்குழியில் திட்டமிட்டு தள்ளப்பட்டதால் பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டதாகவும், தற்போது அவர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் சில ஊடகங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.

இது குறித்து நடத்திய விசாரணையில் காயமடைந்த 13 வயது சிறுவர் குன்னத்தூர் அரசுப்பள்ளியில் 8 ஆம் வகுப்பு பயின்று வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், காயமடைந்த சிறுவனும் சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களும் ஒரே வகுப்பில் படித்து வருபவர்கள். ஒருவர் மற்றொருவர் வீட்டிற்கு அடிக்கடி சென்று வரும் நண்பர்கள். பள்ளி நேரம் முடிந்த பிறகு, பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள குப்பைகளை சேகரித்து, அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட குப்பைக்குழியில் போடுவது மாணவர்களின் வழக்கமான செயலாக இருந்துள்ளது.

அதன்படி, நேற்று (ஜன.30) குப்பைகளை குப்பைக்குழியில் போடச் சென்றபோது, அந்த குப்பைக்குழியில் ஏற்கனவே தீ எரிந்து கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது. அச்சமயத்தில் மாணவர்கள் ஒருவரையொருவர் விளையாட்டாக தள்ளிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது இரண்டு மாணவர்கள் காயமடைந்த சிறுவனின் கை மற்றும் கால்களை பிடித்து தூக்கி ஆட்டியதில், அவர் சமநிலையை இழந்து தவறி தீ எரிந்து கொண்டிருந்த குப்பைக்குழியில் விழுந்துள்ளார்.

உடனடியாக சக மாணவர்கள் காயமடைந்த சிறுவனை மீட்டு, தீக்காயம் ஏற்பட்ட இடங்களில் தண்ணீர் ஊற்றி முதலுதவி செய்து, அவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளனர். பின்னர், இச்சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக ஆசிரியர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, காயமடைந்த சிறுவன் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவத்தில் எந்த நிலையிலும் காயமடைந்த சிறுவனை சாதி பெயரைச் சொல்லி திட்டவில்லை என்பதும், அவருக்கு காயம் ஏற்படுத்த வேண்டுமென்ற எந்த உள்நோக்கமும் அவர்களுக்கு இல்லை என்பதும் தெளிவாகிறது.

இது முழுமையாக விளையாட்டின்போது, ஏற்பட்ட தற்செயலான நிகழ்வாகும். இதில், தீங்கிழைக்கும் அல்லது பாகுபாடு காட்டும் நோக்கம் எதுவும் இல்லை. ஆகவே, இதனை சாதிய கொடுமை சம்பவமாகக்கூறி சில ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் செய்திகள் முற்றிலும் பொய்யானதும், தவறானதும் ஆகும். எனவே, பொதுமக்கள் இவ்வகையான பொய் மற்றும் தவறான தகவல்களை நம்பவோ, பகிரவோ வேண்டாம்” எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

