திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியைத் தக்க வைக்குமா அதிமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: அதிமுக-முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி- சுப்ரமணியன், நாம் தமிழர் கட்சி -அபிநயா, தமிழக வெற்றிக் கழகம்- சத்யபாமா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:11 AM IST
திருப்பூர் வடக்கு (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ளது திருப்பூர் வடக்கு. பின்னலாடை மற்றும் ஆயத்த ஆடைகள் உற்பத்தி ஆலைகள் அதிகம் உள்ளது. வெளிமாநில, வெளிமாவட்ட தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாகும். இங்கு உற்பத்தியாகும் ஆடைகள் வெளிநாடுகள் ஏற்றுமதியாகிறது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்பது தொகுதி வாக்காளர்களின் கேள்வி குறியாக உள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்:
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 442 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவுச் செய்தனர். இதனால் இந்த தொகுதியில் 82.99% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் மட்டும் 62.23% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இந்த முறை 20.76% கூடுதலாக வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்:
திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன், திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுப்ரமணியன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அபிநயா, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சத்யபாமா என மொத்தம் 15 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்:
தொகுதி மறுசீரமைப்பு பிறகு 2011, 2016, 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயகுமார், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் மு.பெ.சாமிநாதனை சுமார் 37,774 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயகுமார், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் ரவியை 40,102 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
வாக்காளர்கள் விவரங்கள்:
திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 3,15,837 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,55,070 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,60,642 பெண் வாக்காளர்களும், 125 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் உள்ளனர்.
திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|விஜயகுமார்
|அதிமுக
|2021
|விஜயகுமார்
|அதிமுக