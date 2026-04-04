மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தேர்தலை சந்திக்க தயாரா? - எல்.முருகனுக்கு முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார் கேள்வி

திருப்பூர் மேயராக இருந்தவரை மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகள் முறையாகச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார் பேட்டி
முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 4, 2026 at 9:58 PM IST

திருப்பூர்: மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அவிநாசி தொகுதியில் தேர்தலைச் சந்திக்கத் தயாரா? என்று திருப்பூர் முன்னாள் மேயர் ராஜேஷ்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் 49-வது வார்டில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தினேஷ்குமார் வெற்றி பெற்றார். திருப்பூரில் பெரும்பாலான வார்டுகளில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தினேஷ்குமார் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து, நான்கு ஆண்டுகளாக மேயராக இருந்த தினேஷ்குமாருக்கு 2026- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

இதையடுத்து, திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்வதற்கு ஏதுவாக 49-வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் பதவி மற்றும் மேயர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அமித்தை இன்று (ஏப்ரல் 04) நேரில் சந்தித்த தினேஷ்குமார் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை முறைப்படி வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தினேஷ்குமார், "ஜனநாயக ரீதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தேர்தலைச் சந்திப்பதற்காக வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கி உள்ளேன். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் திருப்பூர் மாநகராட்சி மேயராக மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகள் முறையாக செய்யப்பட்டுள்ளது. 1,360 கிலோமீட்டர் தார் சாலைகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் வகையில் முறைப்படுத்தியுள்ளேன்.

13,000 தெரு விளக்குகள், மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 136 பள்ளிகளில் 244 வகுப்பறைகள், 189 கழிப்பறைகள், மழைநீர் வடிகால், 40 ஆண்டுகளாகத் தீர்வுக் காணப்படாத குப்பை பிரச்சனைக்கு தீர்வு என மத்திய அரசே விருது வழங்கிய அளவிற்கு பணிகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் மாநகராட்சி மேயராக பொறுப்பேற்ற பிறகு திருப்பூருக்கு செய்த திட்டங்கள் மற்றும் திராவிட மாடல் அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களால் தெற்கு தொகுதியில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று திருப்பூரின் கோரிக்கைகளை சட்டமன்றத்தில் முன்வைத்து தீர்வு பெற்று தருவேன்.

முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலிபாளையம் பகுதியில் குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதை ஏற்கனவே அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டுச் சென்றிருக்கிறேன். சட்டமன்ற உறுப்பினரானதும் இது எனது முதல் குரலாக ஒலிக்கும். அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவோம். அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஒரு எளிய வேட்பாளரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நிறுத்தி உள்ளோம். அங்கு பாஜக சார்பில் போட்டியிடக்கூடிய மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து தேர்தலை சந்திக்க தயாரா? அதிகார துஷ்பிரயோக செயல்களைத் தவிர்க்க இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜக வேட்பாளராக அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும்" என்றார்.

முன்னதாக ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கிய தினேஷ்குமார், மாநகராட்சி அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு கை கொடுத்து நன்றி தெரிவித்தார்.

