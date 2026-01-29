ETV Bharat / state

திருப்பூர் பின்னலாடை துறைக்கு வரப்பிரசாதம் - ஐரோப்பிய யூனியனுடனான தடையற்ற வர்த்தகம் குறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி

’தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்’ காரணமாக சிறு, குறு, நடுத்தர பனியன் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 30 சதவிகிதம் அளவிற்கு உடனடியாக ஆர்டர்கள் கிடைக்கும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிற்சாலை
திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிற்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
திருப்பூர்: ஐரோப்பிய யூனியன் உடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் திருப்பூர் பின்னலாடை துறையை மீட்டெடுக்கும் என ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

27 நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் இந்தியா இடையே எப்.டி.ஏ எனப்படும் தடையற்ற வர்த்த ஒப்பந்தம் நேற்று முன்தினம் கையெழுத்தானது. இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலமாக திருப்பூரில் இருந்து ஏற்றுமதியாகும் ஆடைகள் நேரடியாக அங்கு வரியில்லாமல் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும். வரி இல்லாததால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் திருப்பூர் ஆடைகளின் விலை கணிசமாக குறையும் என்பதால் கூடுதலான ஆர்டர்கள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நம்பிக்கை தரும் ’தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம்’

ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒவ்வொன்றாக இந்த ஒப்பந்தம் நிறைவேற 6 மாதங்கள் முதல் அடுத்த ஒரு ஆண்டு ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் ’தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்’ திருப்பூர் பின்னலாடை துறைக்கு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது.

தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் கே.எம். சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”ஆண்டுக்கு 45 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பின்னலாடைகள் திருப்பூரில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதில் 25 சதவிகிதம் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் காரணமாக 15 சதவீதம் கூடுதலாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும். 20 ஆண்டுகளாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் தற்போது நிறைவேறியுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தம் பின்னலாடை துறைக்கு மிகப் பெரிய நல்வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் காரணமாக கூடுதல் பணிமனைகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவை என்பதால், அதற்கான வசதிகளை மத்திய அரசு செய்து தர வேண்டும் என ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கிறோம்” என்றார்.

மேலும் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பப்படும் ஆர்டர்கள் குறித்து பேசிய அவர், “அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்த 50 சதவிகித வரி காரணமாக அமெரிக்க ஆர்டர்கள் பெருமளவு நிறுத்தப்பட்ட சூழலில், ஐரோப்பிய யூனியன் உடனான ’தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்’ காரணமாக சிறு, குறு, நடுத்தர பனியன் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு 30 சதவிகிதம் அளவிற்கு உடனடியாக ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். ஏற்றுமதி உயரும் பட்சத்தில் ஒன்று, இரண்டு ஆண்டுகளில் அமெரிக்க ஆர்டர் இழப்பை முழுமையாக ஈடுகட்டப்படும்” என்றார்.

