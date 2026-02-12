ETV Bharat / state

'திருப்பூருக்கு நல்ல காலம்...' ஏற்றுமதி 20 சதவீதம் வரை உயரும் என மகிழ்ச்சி!

இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்திய பொருட்களுக்கான வரியை 50% இல் இருந்து 18% ஆக அமெரிக்கா குறைத்து உள்ளது.

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத் தலைவர் இளங்கோ
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத் தலைவர் இளங்கோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 4:39 PM IST

திருப்பூர்: அமெரிக்க வரி குறைப்பு நடவடிக்கையால் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதி இந்த ஆண்டு 15 முதல் 20 சதவீதம் உயரும் என்று திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பூரில் ஆண்டுக்கு 45 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு பின்னலாடை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், அதில் 40 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமே அனுப்பப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு முன் இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்த 50 சதவீத வரி நடவடிக்கை காரணமாக, பின்னலாடை ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டன.

கிட்டத்தட்ட ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் பெரும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்தன. இந்த நிலையில் இந்தியா -அமெரிக்கா இடையே இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இதன் மூலம் நம் நாட்டுக்கு அமெரிக்கா விதித்த 50% வரி 18% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, பின்னலாடை தொழில் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும் என திருப்பூர் தொழில் துறையினர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இது குறித்து திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத் தலைவர் இளங்கோ கூறுகையில், ‘'அமெரிக்கா வரி காரணமாக சில மாதங்களாக திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் பெரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின. பல நிறுவனங்கள் ஆர்டர்களை அனுப்ப முடியாமல் தவித்தன. இந்நிலையில், இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் வரியை அமெரிக்கா 18 சதவீதமாக குறைத்துள்ளது.

இதனால் பின்னலாடைத் தொழிலுக்கு நல்ல சூழல் உருவாகி உள்ளது. அமெரிக்க வரி குறைப்பு, ஐரோப்பிய வரியில்லா ஒப்பந்தம் போன்ற காரணங்களால் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதி இந்த ஆண்டு 15 முதல் 20 சதவீதம் உயரும். இந்த ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 40 பில்லியன் என்ற அளவிற்கு செல்லும். இதற்கான கட்டமைப்புகளையும், மனிதவளத்தையும் மேம்படுத்தி இலக்கினை அடைய வேண்டும்.'' என்றார்.

ஆயத்த ஆடை மேம்பாட்டுக் கழக செயற்குழு உறுப்பினர் ராமு
ஆயத்த ஆடை மேம்பாட்டுக் கழக செயற்குழு உறுப்பினர் ராமு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆயத்த ஆடை (Ready made clothing) மேம்பாட்டுக் கழக செயற்குழு உறுப்பினர் ராமு கூறுகையில், ‘இந்திய-அமெரிக்க இடைக்கால ஒப்பந்தம் திருப்பூருக்கு வரப்பிரசாதம். 4 மாதங்களாக நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு இப்போது வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 40 சதவீதம் அளவுக்கான ஏற்றுமதி அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமே நடந்த நிலையில், அதிகப்பட்சமான வரி காரணமாக நிறைய தேக்கம் ஏற்பட்டது. தற்போது வரி குறைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக வர்த்தக ஆர்டர்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. திருப்பூரின் ஒரு லட்சம் கோடி இலக்கு என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். இதற்கான கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

TIRUPPUR EXPORTERS
TIRUPPUR KNITWEAR INDUSTRY
அமெரிக்க வரி குறைப்பு
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள்
TIRUPPUR EXPORTERS ON US TARIFFS

