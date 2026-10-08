திருப்பூர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி. சுப்பராயன் மகன் பாரதி சுப்பராயன் திமுகவில் இணைந்தார்
சரிந்து வரும் அரசியல் தரத்தை உயர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு திமுகவுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று திமுகவில் இணைந்த பாரதி சுப்பராயன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: திருப்பூர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்.பி. சுப்பராயனின் மகன் பாரதி சுப்பராயன், திமுகவில் இணைந்தார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அவர் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார்.
பாரதி சுப்பராயன், நவீன மனிதர்கள் என்ற அமைப்பின் தலைவராக இருந்து வந்தார். அவருடன் அந்த அமைப்பின் துணைத் தலைவர் அரவிந்தன், செயலாளர் வி.சுரேஷ், பொருளாளர் ஆர்.பிரகாஷ் சந்திரன் உள்ளிட்டோரும் திமுகவில் இணைந்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா, திருப்பூர் வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர் தினேஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட பிறகு பாரதி சுப்பராயன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "இன்றைய சூழலில் அரசியல் தரம் மிகவும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. அரசியல் அனுபவமே இல்லாத ஒரு நடிகர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார்.
போஸ்டர் ஒட்டியவர்களும், கட்-அவுட்டுகளுக்குப் பாலாபிஷேகம் செய்தவர்களும் இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும், அமைச்சர்களாகவும் பதவியில் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் சரியான நிர்வாகத்தை வழங்க முடிவதில்லை. அரசியல் அனுபவமும் அறிவும் இல்லாததால் அரசியல் களம் தரம் தாழ்ந்து போயுள்ளது. வெறும் பஞ்ச் டயலாக்குகள் பேசுவது அல்லது தவறான செய்கைகளைச் செய்வது தான் நடக்கிறது.
சரிந்து வரும் அரசியல் தரத்தை உயர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு திமுகவுக்கு மட்டுமே உள்ளது. அதனால் தான் 'திருப்பூர் நவீன மனிதர்கள்' அமைப்பில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைகிறோம்.
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சாதி ஆதிக்கம், மொழி ஆதிக்கம் மற்றும் மாநில உரிமைகள் மறுக்கப்படும் சூழலில், சரியான கொள்கைகளை வகுத்துச் செயல்படும் திமுகவின் கொள்கைகளோடு நாங்கள் ஒத்துப் போவதால் மக்களிடம் இக்கொள்கைகளைக் கொண்டு சேர்க்க திமுகவில் இணைகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.