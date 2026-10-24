திருப்பூரில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 4 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு
குழந்தை டெங்குவால் உயிரிழந்தது குறித்து கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் டீன் விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 10:49 PM IST
திருப்பூர்: டெங்கு காய்ச்சலால் நான்கு வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழந்திருப்பது குங்குமம்பாளையம் பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கடந்த அக்.20- ஆம் தேதி திருப்பூர் மாவட்டம், குங்குமம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன் குமார் என்பவரின் நான்கு வயதான மகன் தமிழ் காய்ச்சல் காரணமாக பல்லடத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு குழந்தைக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்துள்ளனர். அப்போது, குழந்தைக்கு ரத்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பரிசோதனையின் முடிவில் வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை 6,900 ஆகவும், தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை 2.56 லட்சமாகவும் இருந்துள்ளது. இதையடுத்து குழந்தைக்கு வெளி நோயாளிகள் பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, அக்.21- ஆம் தேதியும் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் நீடித்ததால் மீண்டும் அதே மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு 'IV Fluids' செலுத்தப்பட்டு வீடு திரும்பினார். பின்னர், அக்.22- ஆம் தேதியும் குழந்தைக்கு காய்ச்சலும், வாந்தியும் ஏற்படவே, மீண்டும் அதே தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். அப்போது, குழந்தைக்கு 'IV Fluids' கொடுக்கப்பட்டு ரத்தப் பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பரிசோதனை முடிவில் வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை 2,400 ஆகவும், தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை 1.37 லட்சமாகவும் குறைந்திருந்தன. அன்றைய தினம் மாலை 07.30 மணியளவில் குழந்தைக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, குழந்தை அருகில் உள்ள மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ரத்தப் பரிசோதனைகளில் வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை 2,830 ஆகவும், தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை 66,000 ஆகவும் குறைந்துள்ளது. மேலும், டெங்கு பரிசோதனையிலும் NS1 ஆன்டிஜன் பாசிட்டிவ் எனத் தெரிய வந்தது.
பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக நேற்று (அக்.23) அதிகாலை 01.18 மணிக்கு குழந்தை கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அத்துடன், குழந்தைக்கு ஏற்கனவே வலிப்பு ஏற்பட்டதன் பாதிப்புகளுடன், சீரான ரத்த அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. அப்போது, மூன்றாவது முறையாக குழந்தைக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், சுவாச மண்டல சுழற்சி அதிகமாக இருந்ததால், வெண்டிலேட்டர் மூலம் செயற்கை சுவாசம் வழங்கப்பட்டது. ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க நடவடிக்கைள் மேற்கொண்டும் சிகிச்சைப் பலனின்றி அன்று மாலை 07.35 மணிக்கு உயிரிழந்தார். குழந்தையின் உடலைப் பார்த்து பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதக் காட்சி காண்போரைக் கண்கலங்க செய்தது.
குழந்தை டெங்குவால் உயிரிழந்தது குறித்து கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் டீன் விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.