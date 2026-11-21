திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் அரசுக்கு இல்லை - திருமுருகன் காந்தி
பல்வேறு தர்காக்களை மருது பாண்டியர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள் உள்ளிட்ட மன்னர்கள் பாதுகாத்துப் பராமரித்து விழாக்களை நடத்தியுள்ளதாக திருமுருகன் காந்தி கூறியுள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை" என்று மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி, சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் இன்று (நவ.21) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு வினோதமானது; பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவத்தைப் போன்ற ஒரு கலவரத்தை உருவாக்கும் திட்டத்தின் வெளிப்பாடாக இந்த விவகாரம் இருப்பதாகத் தங்களுக்குத் தோன்றுகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் கவலைகளை உச்சநீதிமன்றம் ஏன் நிராகரிக்கிறது?, இந்த தீர்ப்பு சட்டவிரோதமானது.
குறிப்பாக, உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமோ, கட்டாயமோ தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை என தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம். திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு சிஐஎஸ்எஃப் பாதுகாப்புப் படையினர் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன? தமிழ்நாடு காவல்துறை இருக்கும்போது மத்தியப் பாதுகாப்புப் படையினரைக் கொண்டு வருவதன் நோக்கம் என்ன?, மாநில அரசின் உரிமையில் நீதிமன்றம் தலையிடுவது ஏன்?
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுவாமிநாதன் வழங்கிய தீர்ப்பின் பிரதிபலிப்பாகவே உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு அமைந்திருப்பதாக தோன்றுகிறது. அறுபடை வீடுகளில் இல்லாத ஒரு மரபை திருப்பரங்குன்றத்தில் மட்டும் ஏன் திணிக்க வேண்டும்? தர்கா வழிபாடு என்பது தமிழர்களின் மரபுகளில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
திருப்பத்தூர் தர்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு தர்காக்களை மருது பாண்டியர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள் உள்ளிட்ட மன்னர்கள் பராமரித்து விழாக்களை நடத்தியுள்ளனர். தர்காக்களில் நடைபெறும் சந்தனக்கூடு ஊர்வலங்களில் இந்துக்கள் அதிகளவில் பங்கேற்கின்றனர்; தர்கா வழிபாட்டில் இந்துக்களின் பங்களிப்பு அதிகம் இருக்கின்றது. இத்தகைய நீண்டகால மரபை மாற்றுவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது?
தமிழ்நாட்டில் மதக்கலவரத்தை உருவாக்க பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகள் முயற்சிக்கின்றனர். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் கலவரம் ஏற்பட்டால் அதற்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுவாமிநாதனே பொறுப்பு. இந்த விவகாரத்தில் பாஜகவைத் தவிர மற்ற அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்கின்றனர். உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் மாநிலங்களை போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.