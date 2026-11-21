திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து ஆலோசனை - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை ஏற்றுவதற்கு ஒருமுறை மட்டும் அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 5:27 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடைபெறுவதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடனான வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பங்கேற்று, மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
கூட்டம் முடிந்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமாரிடம், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு அல்லது சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யுமா எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம். அரசின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து விரைவில் அறிவிப்போம்" என்றார். மேலும், இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து மட்டுமே நடைபெற்றதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
வழக்கு பின்னணி
முன்னதாக, மதுரை சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலையில், கார்த்திகை தீபத்தை எங்கு ஏற்றுவது? என்பது தொடர்பாக நீண்ட காலமாக சர்ச்சை நிலவி வருகிறது. பல தசாப்தங்களாக மலையின் கீழ் சரிவில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள தீப மண்டபத்தில் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்ஹாவுக்கு சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழமையான கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி இந்து அமைப்புகள் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பான வழக்கில், கடந்த 2025 டிசம்பரில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, தர்ஹாவில் இருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டார்.
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சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்ற அரசின் அச்சத்தை 'கற்பனைப் பேய்' எனக் கூறி நிராகரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வும், 2026 ஜனவரியில் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்தது.
இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தமிழ்நாடு அரசு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா நிர்வாகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு, ஒருமுறை மட்டும் அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று (நவம்பர் 20) உத்தரவிட்டது. மேலும், இதுத்தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.