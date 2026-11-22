திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் - தமிழ்நாடு அரசின் சீராய்வு மனு நடவடிக்கைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்பு
இடைக்காலத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மதுரையில் நாளை (நவ.23) மாலை நடைபெறவுள்ள அமைதிப் பேரணியில் விசிக சார்பில் தான் பங்கேற்கவுள்ளதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 22, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சீராய்வு மனுத் தாக்கலுக்கு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வரவேற்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
வரும் நவ.24- ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத்திருநாளான அன்று திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
இருப்பினும் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அங்கு செல்லக் கடுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியில் சட்டம் - ஒழுங்கு மற்றும் முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்; தேவைப்பட்டால் மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையைப் பணியமர்த்தவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடிய தமிழ்நாடு அரசு
இந்த நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தியிருந்தன. இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் ஆன்லைன் வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனு நாளை (நவ.23) விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் முடிவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலைத் தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் வரவேற்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள சர்வே தூணில் கார்த்திகைத் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்த உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி, தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது.
மக்கள் ஒற்றுமையைப் பாதுகாத்திட நடவடிக்கை
தமிழ்நாடு அரசின் இச்செயலை இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரவேற்கிறது. சிறந்த வழக்கறிஞர்களைக் கொண்டு வாதாடி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் பாரம்பரியமாக, நீண்டகாலமாகக் கடைபிடிக்கப்படும் தீபம் ஏற்றும் நடைமுறையை பாதுகாக்க வேண்டும். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்து சர்வே தூணில், தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என அரசியல் நோக்கோடு பிரச்சனையைக் கிளப்பி, மத ரீதியில் மக்களைப் பிளவுபடுத்த முயலும் வகுப்புவாத சக்திகளின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்திட வேண்டும்.
மத நல்லிணக்கத்தையும், மதச்சார்பின்மையையும், மக்கள் ஒற்றுமையையும், பாதுகாத்திட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்திட வேண்டுமென இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்துகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தவறான தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளதை வரவேற்கிறோம். மத வெறியர்களின் நிர்ப்பந்தங்களுக்கு அடிபணியாமல், உண்மையான பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்ற உறுதியான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அனைத்து மதச்சார்பற்ற சக்திகளும் துணை நிற்க வேண்டும். - தோழர் பெ.சண்முகம், மாநிலச் செயலாளர் #CPIM— CPIM Tamilnadu (@tncpim) November 22, 2026
வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை தேவை
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றம் தீபம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தவறான தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மறு சீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளதை வரவேற்கிறோம்.
மத வெறியர்களின் நிர்ப்பந்தங்களுக்கு அடிபணியாமல், உண்மையான பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்ற உறுதியான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அனைத்து மதச்சார்பற்ற சக்திகளும் துணை நிற்க வேண்டும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையில் அமைதி பேரணி
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி.வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியிலுள்ள பிள்ளையார் கோயிலின் முன்பு ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதை யாரும் எதிர்க்கவில்லை. இந்த ஆண்டும்வழக்கம்போல அதே இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியிலுள்ள பிள்ளையார் கோயிலின் முன்பு ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதை யாரும் எதிர்க்கவில்லை. இந்த ஆண்டும்வழக்கம்போல அதே இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும். ஆனால், வம்பிழுப்பவர்கள் வழக்குத் தொடுத்திருப்பது அருகிலுள்ள தர்காவுக்குச் செல்லும் வழியில் நிற்கும் ஒரு கல்தூணில் ஏற்றுவோம் என்றுதான். இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள இடைக்காலத் தீர்ப்பு மதுரையில்நிலவும் நல்லிணக்கமான சூழலைப் பாதிக்கும் வகையிலான பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. ஏனெனில், விசாரணையைத் தொடங்காமலேயே, ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்யாமலேயே நிபந்தனையுடன் இப்போதைக்கு அந்த தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதே ஆகும். வழக்கமாக, ஆய்வுக்கு முன்னர் இடைக்காலத் தீர்ப்பு, 'ஸ்டேட்டஸ் க்வா' (Status qua) -இருக்கும் நிலையே தொடரட்டும்-என்றே வழங்குவர். ஆனால், இந்த தீர்ப்பு அவ்வாறின்றி இறுதி தீரப்பு இப்படி தான் இருக்கும் என சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், இதனை எதிர்த்து சீராய்வு மனுவைத் (ரிவீயூ) தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. அரசின் நேர்மையான இந்த நிலைபாட்டினை விசிக வரவேற்கிறது. அத்துடன் , இடைக்காலத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மதுரையில் நாளை (நவ-23) மாலை நடைபெறவுள்ள அமைதிப் பேரணியில் விசிக சார்பில் நான் பங்கேற்கிறேன்.— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) November 22, 2026
ஆனால், வம்பிழுப்பவர்கள் வழக்குத் தொடுத்திருப்பது அருகிலுள்ள தர்காவுக்குச் செல்லும் வழியில் நிற்கும் ஒரு கல்தூணில் ஏற்றுவோம் என்றுதான். இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள இடைக்காலத் தீர்ப்பு மதுரையில்நிலவும் நல்லிணக்கமான சூழலைப் பாதிக்கும் வகையிலான பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. ஏனெனில், விசாரணையைத் தொடங்காமலேயே, ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்யாமலேயே நிபந்தனையுடன் இப்போதைக்கு அந்த தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதே ஆகும்.
வழக்கமாக, ஆய்வுக்கு முன்னர் இடைக்காலத் தீர்ப்பு, 'ஸ்டேட்டஸ் க்வா' (Status qua) இருக்கும் நிலையே தொடரட்டும் என்றே வழங்குவர். ஆனால், இந்த தீர்ப்பு அவ்வாறின்றி இறுதி தீரப்பு இப்படி தான் இருக்கும் என சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், இதனை எதிர்த்து சீராய்வு மனுவைத் (ரிவீயூ) தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. அரசின் நேர்மையான இந்த நிலைபாட்டினை விசிக வரவேற்கிறது.
அத்துடன், இடைக்காலத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மதுரையில் நாளை (நவ.23) மாலை நடைபெறவுள்ள அமைதிப் பேரணியில் விசிக சார்பில் நான் பங்கேற்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
300 வருடமாக ஏற்றாத இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமா?
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏவுமான பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா, "தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக உச்சி பிள்ளையார் திருக்கோயிலில் தான் தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. பாஜகவைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் அதைக் கெடுக்க நினைக்கிறார்கள். இதன் பின்னணியில் பாஜகதான் இருக்கிறது; அனைத்து தமிழ்நாடு மக்களும், ஒற்றுமையாகப் பாரம்பரியமாக இருக்கிறோம். சமூக நல்லிணக்கம் கெடுக்கக்கூடிய நோக்கம் தான் பாஜகவின் நோக்கம்.
தவெக, திமுகவினர் எல்லாரும் சமூக நல்லிணக்கம் தொடர நினைக்கிறார்கள். அதை பாஜகவினர் கெடுக்க நினைக்கிறார்கள். நாகூர் தர்காவில் முஸ்லிம்களைவிட இந்துக்கள்தான் அதிகமாக வருகின்றனர். அதுபோன்ற ஒரு சமூக நல்லிணக்கமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அரசு இதில் சரியான முடிவை எடுத்துள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மக்கள் ஒற்றுமையாக தான் உள்ளனர்.
300 வருடமாக ஏற்றாத இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமா? என்ற கேள்வியை தீபம் ஏற்ற நினைப்பவர்களிடம் நாங்கள் திரும்பக் கேட்கிறோம். தீபம் ஏற்றுவது திருவண்ணாமலையில் மட்டும் தான். இல்லாத நடைமுறையை ஏன் திணிக்கிறீர்கள்?, பாஜகவிற்கு கெட்ட நோக்கம் உள்ளது. அவர்கள் காணும் கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது" என்றார்.