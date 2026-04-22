திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிக்களுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றது.

வாக்குச்சாவடிக்களுக்கு அனுப்பப்படும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 22, 2026 at 1:44 PM IST

திருப்பத்தூர் : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், ஜோலார்பேட்டை, திருப்பத்தூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.

வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 312 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 300 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் 287 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 303 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் என மாவட்டத்தில் நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 1,202 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரந்திரங்கள் அந்தந்த வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நாளை (ஏப்ரல் 23) சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை, வாக்குச்சாவடிகளுக்கு காவல் துறையினர் பாதுகாப்புடன் வாகனங்களில் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வாணியம்பாடியில் வாக்குச்சாவடிக்களுக்கு அனுப்பப்படும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் ஒரு பகுதியாக வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட 312 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்குக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாணியம்பாடி வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தன. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும் கோட்டாட்சியருமான அஜிதா பேகம் தலைமையிலான தேர்தல் அதிகாரிகள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையை, அனைத்துக் கட்சி வேட்பாளர்களின் முகவர்களின் முன்னிலையில் இன்று திறந்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் அதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை அதிகாரிகள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பும் பணியை தொடங்கினர். வாணியம்பாடியில் உள்ள முறையான சாலை வசதி இல்லாத மலை கிராமமான நெக்னாமலை கிராமத்திற்கு முதலாவதாக வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

