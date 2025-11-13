காதலனுடன் பேச மறுத்த பெண்; கணவனுக்கு கத்திக்குத்து!
தலை, கை, கால் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் படுகாயமடைந்த கணவர் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த நிலையில் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : November 13, 2025 at 5:40 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த நபருடன் பேச மறுத்ததால் கோபமடைந்த காதலன், பெண்ணின் வீடு புகுந்து அவரது கணவரை சரமாரியாகத் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாணியம்பாடி பகுதியில் ஒரு தம்பதியர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு திருமணமாகி 6 வருடங்களுக்கு மேலான நிலையில் 5 வயதில் ஒரு மகனும், 2 வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர். இந்நிலையில், அக்குழந்தையின் தாய், பிரேம்குமார் என்பவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதுகுறித்து அறிந்த அப்பெண்ணின் கணவர், தன் மனைலியை பலமுறை கண்டித்தும், பிரேம்குமார் உடனான உறவை துண்டித்துக் கொள்ளுமாறும் கூறியுள்ளார். தமது கணவனின் அறிவுறுத்தலை கேட்டு ஒரு கட்டத்தில் ஜீவா பிரேம்குமாருடன பேசுவதை தவிர்த்துள்ளார். இதனால் தவித்த பிரேம்குமார், தான் உறவில் இருந்த பெண்ணை தேடியுள்ளார். ஆனால் தனது கணவர் கண்டித்துள்ளதால் மேற்கொண்டு தன்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் என்றும் இதுக்கு மேலும் தன்னுடன் பேச முடியாது அந்த பெண் கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளார். இதை கேட்டு ஆத்திரமடைந்த பிரேம்குமார் நேற்று நள்ளிரவில் அந்த பெண்ணின் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்கு சுவர் மீது ஏறி குதித்து வீட்டின் படுக்கை அறைக்குள் சென்ற பிரேம்குமார், தன்னுடன் உறவில் இருந்த பெண் குடும்பத்துடன் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்துள்ளார். தொடர்ந்து அப்பெண்ணின் கணவரை பிரேம்குமார் அவதூறாக பேச தொடங்கிய நிலையில் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த பிரேம்குமார், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை கொண்டு அப்பெண்ணின் கணவரை சரமாரியாக குத்திவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓட்டியுள்ளார்.
இதில் தலை, கை, கால் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் படுகாயமடைந்த அப்பெண்ணின் கணவர் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த நிலையில் அவரது மனைவி மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவரை மேல்சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து மில்லத் நகர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், தப்பி ஓடிய பிரேம்குமாரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த மனைவி இளைஞருடன் பேச மறுத்ததால், ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர் குழந்தைகள் முன்னிலையில் கணவரை கத்தியால் கொலை செய்ய முயற்சித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.