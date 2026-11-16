திருப்பத்தூர் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திடீர் சோதனை
அகல்விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து புதிதாக நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், மாவட்ட நூலக அதிகாரியிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
Published : November 16, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: நூல் முறைகேடு தொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான பெரியார் அறிவுலகத்தை கடந்த அக்டோபர் மாதம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த நூலகத்திற்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் பெருமளவில் முறைகேடு நடைபெற்று உள்ளதாகப் பிரபல எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் பகிரங்கமாகக் குற்றம்சாட்டினார்.
குறிப்பாக ‘அகல் விளக்கு’, 'ஃபீனீக்ஸ்' ஆகிய பதிப்பகத்திடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாய்க்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும், சந்தையில் வழக்கமாக ரூ.300-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் புத்தகங்களுக்கு, சுமார் ரூ.1,395 வரை விலை கொடுத்து வாங்கி இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
இந்த விவகாரம் தமிழ்நாடு அரசியல் மற்றும் இலக்கிய வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை எடுக்கக்கோரி திமுக சார்பிலும், தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பிலும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையிடம் தனித்தனியே புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் அடிப்படையில், கடந்த நவம்பர் 10- ஆம் தேதி ஏ.டி.எஸ்.பி இமானுவேல் சேகரன் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் நூலகத்தில் முதற்கட்ட சோதனை மற்றும் விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.
அதனையடுத்து, இன்று (நவ.16) சென்னை மடிப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் ஆர்.மோகன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி முத்துராஜ் தலைமையில் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதுபோன்று, பெரியார் அறிவுலகம் உட்பட வழக்குத் தொடர்புடைய மேலும் ஆறு இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, திருப்பத்தூர் மாவட்டம், அரசினர் தோட்டம் அருகே அமைந்துள்ள மாவட்ட மைய நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் ஊழல் தடுப்புக் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணன்ராஜன் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்டக் குழுவினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அத்துடன், "மாவட்ட நூலக அதிகாரி கணேசனிடம் அகல்விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து புதிதாக நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதா?" என்பது குறித்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.