2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் நல்லதம்பி, அமமுக தரப்பில் ஞானசேகர், நாதக-வின் ஆறுமுகம், தவெக-வில் இருந்து திருப்பதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:18 AM IST
திருப்பத்தூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பிரதானமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் திருப்பத்தூர் தொகுதி முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 118052
பெண்கள் - 119968
மூன்றாம் பாலினம் - 28
மொத்தம் - 238048
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் 88.69% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் நல்லதம்பி போட்டியிடுகிறார். அமமுக சார்பில் ஞானசேகர், தவெக சார்பில் திருப்பதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆறுமுகம் போட்டியிடுகின்றனர்.
திருப்பத்தூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக இந்த தொகுதியில் அசூர பலத்தில் இருக்கிறது. கடந்த இரண்டு முறையாக திமுக இங்கு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அமமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, அமமுக வேட்பாளர்களிடையே நேரடி போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 1952-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த திருப்பத்தூர் தொகுதி இதுவரை 17 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 9, அதிமுக 2, பாமக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அமமுக, திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நல்லதம்பி, பாமக வேட்பாளரை சுமார் 28 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை மீண்டும் திமுக கைப்பற்றுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.