திருப்பத்தூர் தொகுதியை தக்க வைக்குமா திமுக? வாக்கு எண்ணிக்கை 8 மணிக்கு தொடக்கம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பில் அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன், பாஜக சார்பில் கே.சி.திருமாறன், தவெக சார்பில் சீனிவாச சேதுபதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரம்யா மோகன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:31 AM IST
சென்னை: திருப்பத்தூர் தொகுதியில் 9-வது முறையாக திமுக வெற்றி பெறுமா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி, ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புகள் நிறைந்த ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது சிவகங்கை நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் வருகிறது.
மருது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட இடமான திருப்பத்தூர் கோட்டை மற்றும் அவர்கள் கட்டிய கோயில்கள் இங்குள்ள வரலாற்றுச் சான்றுகளாக இன்றும் உள்ளன. அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழநிக்கு செல்லும் பக்தர்களின் முக்கிய வழித்தடமாகவும், புகழ் பெற்ற பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில் மற்றும் குன்றக்குடி சண்முகநாதன் கோயில் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஆன்மீக மையமாகவும் இத்தொகுதி விளங்குகிறது.
திருப்பத்தூர் தொகுதி திமுகவின் வலுவான கோட்டையாக கருதப்படுகிறது. திமுக இங்கு இதுவரை எட்டு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, இத் தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,73,456. ஆண் வாக்காளர்கள் 1,34,270. பெண் வாக்காளர்கள் 1,39,183. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 3. இத்தொகுதியில் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் 77.32% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தற்போது நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில். திமுக சார்பில் தற்போதைய அமைச்சரும், 4 முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றவருமான கே. ஆர். பெரியகருப்பன் களமிறங்கினார். அதிமுக கூட்டணியின் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அக் கட்சியின் சார்பில் கே. சி. திருமாறனும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சீனிவாச சேதுபதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரம்யா மோகன் உள்ளிட்டோரும் களத்தில் உள்ளனர்.