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பிட்காயின் முதலீட்டில் ரூ.60 கோடி வரை மோசடி? 2 பேரை கைது செய்த திருப்பத்தூர் போலீசார்

பிட்காயின் மோசடி தொடர்பாக கேரளாவை சேர்ந்த வர்மா மற்றும் சந்தோஷ் குமார் ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் அலுவலகம்
திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 10:36 AM IST

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திருப்பத்தூர்: பிட்காயின் முதலீட்டில் அதிக லாபம் எனக் கூறி ரூ.60 கோடி வரை மோசடி செய்ததாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் 2 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர், வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், ஜோலார்பேட்டை, நாட்றம்பள்ளி, கந்திலி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த 30-க்கும் அதிகமானோரிடம் திருப்பத்தூரை சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவர் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் பழகி வந்துள்ளார். மேலும் அவர் கேரளாவை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் வர்மா, சந்தோஷ்குமார் மற்றும் மனோஜ் குமார் ஆகிய 3 பேரையும் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார்.

அப்போது அவர்கள் தென் ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் தங்க சுரங்கமும், துபாயில் ஹோட்டல் தொழிலில் முதலீடு செய்து உள்ளதாகவும், தங்களது நிறுவனத்தின் மூலம் டாலர் மற்றும் பிட்காயின் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்தால், அதிக அளவில் லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறியதாக தெரிகிறது.

இதனை நம்பி கேரளாவை சேர்ந்த நபர்கள் கூறிய நிறுவன செயலியில், அடையாள அட்டை, கணக்கு ஆகியவற்றை உருவாக்கி, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் 30க்கும் அதிகமானோர் தங்களது சக்திக்கு ஏற்ப பணத்தை முதலீடு செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இந்த திட்டத்தில் மற்ற நபர்களை சேர்த்தால் 5 மடங்கு கமிஷன் கிடைக்கும் எனக் கூறியதை நம்பி, அவர்களுக்கு தெரிந்த நபர்களையும், உறவினர்களையும் இதில் முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர்.

பின்னர், சில மாதங்கள் அவர்கள் சொன்னபடி கமிஷன் பணத்தை கொடுத்ததாகவும், அதன் பிறகு அந்த தனியார் நிறுவன செயலியில் உள்ள பணத்தை இவர்களால் எடுக்க முடியவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் முதலீடு செய்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து, இது குறித்து விசாரித்த போது கேரளாவை சேர்ந்த வர்மா, சந்தோஷ் குமார், மற்றும் மனோஜ் குமார் ஆகியோர் ஏமாற்றியதாக தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், கேரளாவுக்கு சென்று இது குறித்து அவர்களிடம் கேட்டதற்கு, அவர்களை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்து உள்ளனர்.

மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வெங்கடேசன்
மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வெங்கடேசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களிடம் ரூ.20 கோடியும், திருவண்ணாமலை, சேலம், நாகப்பட்டினம், ஆம்பூர், ஆரணி, செங்கம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளை சேர்ந்தவர்களிடம் ரூ.40 கோடி என மொத்தம் ரூ.60 கோடி வரை மோசடி செய்து உள்ளனர். இது குறித்து திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கடந்த வாரம் எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரை தொடர்ந்து, எஸ்பி அக்சய் அனில் வாகரே உத்தரவின் பேரில் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

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அப்போது, திருப்பத்தூர் வெங்கடேஸ்வரா நகரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன், மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்த மேற்கண்ட 3 என மொத்தம் 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து கடந்த 22 ஆம் தேதி அளித்த புகாரின்பேரில், திருப்பத்தூர் வெங்கடேஸ்வரா நகரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (47) கேரளா பாலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த மனோஜ் குமார் (46) ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, இருவரையும் திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். அதே நேரம் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள கேரளாவை சேர்ந்த வர்மா மற்றும் சந்தோஷ் குமார் ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

BITCOIN SCAM CASE
திருப்பத்தூர் பிட்காயின் மோசடி
பிட்காயின் மோசடி
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TIRUPATHUR BITCOIN CASE

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