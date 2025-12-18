திருநெல்வேலி - சென்னை கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை சிறப்பு ரயில்: இன்று காலை 8 மணிமுதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!
திருநெல்வேலியில் இருந்து டிசம்பர் 28, ஜனவரி 4 ஆகிய தேதிகளிலும், சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து டிசம்பர் 29, ஜனவரி 5 ஆகிய தேதிகளிலும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
Published : December 18, 2025 at 7:31 AM IST
மதுரை: கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை கால கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக திருநெல்வேலி - சென்னை இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டு விடுமுறை காலங்களில், சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும். இதை கருத்திற்கொண்டு, மாநில அரசால் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும். முறையே, மத்திய ரயில்வே துறையும், சில சிறப்பு ரயில்களை ஏற்பாடு செய்யும்.
அந்தவகையில், பண்டிகை கால கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க திருநெல்வேலி - சென்னை தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
திருநெல்வேலி - சென்னை கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு ரயில்
அதன்படி திருநெல்வேலி - சென்னை தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண்: 06166) திருநெல்வேலியில் இருந்து டிசம்பர் 28, ஜனவரி 4 ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு 11:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10:55 மணிக்கு சென்னை தாம்பரம் சென்று சேரும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
மறு மார்க்கத்தில் தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண்: 06165) தாம்பரத்தில் இருந்து டிசம்பர் 29, ஜனவரி 5 ஆகிய திங்கட்கிழமைகளில் மாலை 3:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு திருநெல்வேலி வந்து சேருகிறது.
இந்த சிறப்பு ரயில்களில், ஒரு குளிர்சாதன இரண்டடுக்கு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டி, 2 குளிர்சாதன மூன்றடுக்கு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 9 இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 4 இரண்டாம் வகுப்பு பொது பெட்டிகள், 2 இரண்டாம் வகுப்பு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டிகள் ஆகியவை இணைக்கப்படுகிறது.
திருநெல்வேலி - சென்னை சிறப்பு ரயில் முன்பதிவு
இந்த ரயில்களுக்கான பயண சீட்டு முன்பதிவு இன்று (டிசம்பர் 18) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. திருநெல்வேலி - தாம்பரம் இடையிலான இந்த சிறப்பு ரயில்கள், கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்று அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தென் மாவட்ட மக்கள், கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை காலத்தில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லவும், மீண்டும் அங்கிருந்து பணிக்கு திரும்பவும், இந்த திருநெல்வேலி - தாம்பரம் இடையிலான சிறப்பு ரயில்கள் பெரும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என ரயில் பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.