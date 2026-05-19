நெல்லையில் சிறுவர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய விவகாரம்; நடந்தது என்ன? எஸ்.பி விளக்கம்

விசாரணையில் சினிமாவை பார்த்துத்தான் பெட்ரோல் குண்டு தயாரித்ததாகவும், ChatGPTயிடம் கேட்டு பெட்ரோல் குண்டு தயாரிக்கவில்லை எனவும் சிறுவர்கள் கூறியதாக மாவட்ட எஸ்பி தெரிவித்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்ட எஸ்பி பிரசன்ன குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 19, 2026 at 9:01 PM IST

திருநெல்வேலி: புறக்காவல் நிலையம் மீது சிறுவர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய விவகாரம் தொடர்பாக நெல்லை எஸ்பி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் சாலையில் உள்ள ராமையன்பட்டி புறக்காவல் நிலையம் அருகேயுள்ள வாகன சோதனைச்சாவடியில் மானூர் போலீசார் நேற்று (மே 18) இரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த 3 பேர், புறக்காவல் நிலையத்தை ஒட்டி, பெட்ரோல் குண்டு ஒன்றை வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுவிட்டனர்.

இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். அதில், 3 சிறுவர்கள் மதுபோதையில் பெட்ரோல் குண்டை வீசியது தெரியவந்தது. இந்நிலையில், 3 சிறுவர்களும் தச்சநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர். அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட எஸ்.பி பிரசன்ன குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், “மானூர் பகுதியில் சிறுவர்கள் 3 பேர் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி வந்துள்ளனர். அதை கண்ட சார்பு ஆய்வாளர் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி பெற்றோரை அழைத்து வர அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதை மனதில் வைத்து கொண்டு, ராமையன்பட்டி புறக்காவல் நிலையத்தின் பின்பகுதியில் நேற்றிரவு பெட்ரோல் குண்டை வீசியுள்ளனர்.

இதில் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. மேலும் பெட்ரோல் குண்டு வெடிக்காததால், தீ வைக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். மூன்று பேரும் 10ம் வகுப்பு படித்துள்ளனர். நாளை வெளியாகும் தேர்வு முடிவுக்காக காத்திருக்கும் இவர்கள், விடுமுறை என்பதால் கட்டட வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சிறுவர்கள் மீது எந்த குற்ற வழக்கும் இல்லை. சினிமாவை பார்த்துத்தான் பெட்ரோல் குண்டு தயாரித்ததாகவும், ChatGPT-யிடம் கேட்டு பெட்ரோல் குண்டு தயாரிக்கவில்லை எனவும் விசாரணையில் அவர்கள் தெரிவித்தனர். சம்பவத்தின்போது மது அருந்தியதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் மதுவை எங்கு வாங்கினார்கள் என்று கூறவில்லை. சிறுவர்கள் வேறு போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்தியதாகவும் தெரியவில்லை.

21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்றால், மதுக்கடை ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சிறுவர்களுக்கு யார் மது கொடுத்தார்கள், எங்கு வாங்கினார்கள் என்பது தெரியவில்லை. அடுத்தகட்ட விசாரணையில் அதுகுறித்து தெரியவரும்.

சிறார்களுக்கு மதுவை யார் கொடுத்திருந்தாலும் சரி, அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போதைப்பொருளைக் கட்டுப்படுத்த பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பள்ளிக்கல்வித்துறை, வருவாய்த்துறை இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். சிறுவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறோம்" என்று மாவட்ட எஸ்.பி பிரசன்ன குமார் கூறினார்.

